Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Нобоа сравнил новичка «Краснодара» Рамиреса с Фернандесом

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился мнением о своем партнере по сборной Эквадора Кристиане Рамиресе, который перешел в «Краснодар».

    «Кристиан Рамирес – молодой и очень талантливый футболист. Он может сыграть как слева, так и справа в обороне. Я бы сравнил его с Марио Фернандесом – тоже очень быстрый и постоянно атакует, атакует, атакует! Рамиресу нужно еще немного времени, чтобы стать основным игроком сборной Эквадора.

    Он спрашивал меня о России, и я рассказал ему, что Краснодар – очень красивый город с потрясающим новым стадионом, а сама команда постоянно играет в еврокубках и занимает высокие места в РФПЛ», – сказал Нобоа.

    В четверг было объявлено, что Рамирес подпишет контракт с «Краснодаром» после открытия зимнего трансферного окна.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2016 22:30
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 16 декабря 2016, 10:01

      Удачи, Краснодар

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 16 декабря 2016, 07:44

      пожелаем РАМИРЕСУ удачи,чтобы он играл не хуже НОБОА в РОССИИ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 16 декабря 2016, 00:16

      лошадка тёмная, но за вменяемые деньгги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4356

      Yurok161 16 декабря 2016, 00:14

      Ахаха...На другом сайте он его сравнил с Кудряшовым)))У кого-то проблемы с переводом?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 > Yurok161 16 декабря 2016, 10:41

      я бы не сказал, что амплуа Фернандеса и Кудряшова сильно отличаются...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 