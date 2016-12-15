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    Новосельцев: «Луческу добавил «Зениту» индивидуальности»

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал об особенностях тренировочного процесса в команде. Как отметил футболист, главный тренер питерцев Мирча Луческу старается делать упор на развитие индивидуальных навыков игроков.

    «Луческу добавил «Зениту» индивидуальности. Игроки больше занимаются собой, мы много играем один в один на тренировках, это помогает развивать личные качества. Тренировочный процесс очень интенсивный, мало пауз. Привыкаешь к этому ритму, втягиваешься, потом в игре становится легче. Луческу практикует игровые упражнения на выход из обороны в атаку с применением сложных технических элементов. Все через пас, часто наигрываются спонтанные взаимодействия. В общем, креативный подход», – заявил Новосельцев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.12.2016 12:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4951

      polt 15 декабря 2016, 19:21

      У Новосельцева чего, словесный понос начался? С чего бы?

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      Рейтинг: +422

      TRELL 15 декабря 2016, 18:26

      Это,конечно,замечательно!Но оборона у нас от этого не очень сильна. Защитник ещё нужен.

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