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  • Анохин: «Нет никаких предпосылок, что у России отнимут чемпионат мира»

Анохин: «Нет никаких предпосылок, что у России отнимут чемпионат мира»

15 декабря 2016, 12:16
4

Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин выразил мнение, что на данный момент не существует предпосылок к отмене чемпионата мира-2018 в России. Турнир должен пройти в 11 городах страны.

«Нет никаких предпосылок для отмены проведения Кубка конфедераций и ЧМ в России. Пусть болельщики будут спокойны по этому вопросу. К сожалению, происходят негативные вещи в нашем спорте с применением допинга. Но я не вижу в этом системности или причастности спортивных чиновников. Наоборот, скорее всего, система в применении допинга в других странах, а не у нас. В Европе проблем больше, чем в России. Никакие серьезные футболисты не было замечены в применении допинга. Еременко? он выступает за сборную Финляндии. Мы готовы к чемпионату мира», – заявил Анохин.

Источник: Спорт FM
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (4)
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kykyi
1481793901
Что то зачастили они с этими заявлениями. Начинает казаться, что предпосылки все же есть.
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egordonbass
1481806957
Если отнимут ЧМ, это будет уже 100% политика
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Тазит
1481813165
Предпосылок нет, а вот предчувствие есть...
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Тим2015
1482159922
Уже напрягает
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