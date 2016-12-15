Анохин: «Нет никаких предпосылок, что у России отнимут чемпионат мира»

Президент Московской федерации футбола Сергей Анохин выразил мнение, что на данный момент не существует предпосылок к отмене чемпионата мира-2018 в России. Турнир должен пройти в 11 городах страны.

«Нет никаких предпосылок для отмены проведения Кубка конфедераций и ЧМ в России. Пусть болельщики будут спокойны по этому вопросу. К сожалению, происходят негативные вещи в нашем спорте с применением допинга. Но я не вижу в этом системности или причастности спортивных чиновников. Наоборот, скорее всего, система в применении допинга в других странах, а не у нас. В Европе проблем больше, чем в России. Никакие серьезные футболисты не было замечены в применении допинга. Еременко? он выступает за сборную Финляндии. Мы готовы к чемпионату мира», – заявил Анохин.