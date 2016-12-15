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    Гончаренко: «Знал об уходе Слуцкого еще месяц назад»

    Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, как узнал о своем назначении в столичный клуб. Напомним, что до перехода в ЦСКА Гончаренко тренировал «Уфу».

    «Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский позвонил примерно месяц назад и рассказал о возможных переменах. Моим первым шагом был звонок Слуцкому. Мы встретились, и Леонид Викторович сразу заверил, что в любом случае намерен уйти из клуба, посоветовал мне отбросить все чувства неудобства и принимать это предложение. Был определен день переговоров с руководителями ЦСКА Евгением Гинером и Романом Бабаевым.

    Мы оговорили принципиальные технические вопросы. А затем началось предметное обсуждение условий контракта. При этом клубы договорились не объявлять о моем переходе до завершения осенней части сезона, чтобы не будоражить команды. Это решение было абсолютно верным. Хотя было понятно, что слухи поползут и от них не скроешься. Но со своей стороны я корректно исполнил все, что обещал», — сказал он.

    Источник: Pressball

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    15.12.2016 08:58
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +653

      MichelWB 15 декабря 2016, 12:46

      Гончаренко знал об уходе Слуцкого еще за месяц до того как об этом узнал Слуцкий.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 15 декабря 2016, 12:04

      Ну тогда понятно, почему слил игру коням. Заранее перед новым работодателем выслуживался.

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg 15 декабря 2016, 11:47

      не ну серьезно), не было его слышно а как цска позвали сразу запел). думаю это не тренер цска , долго он не задержится)

      0
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      Рейтинг: +6378

      порт 15 декабря 2016, 11:13

      Березуцких отправит на пенсию.

      0
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      Рейтинг: +653

      MichelWB > порт 15 декабря 2016, 12:40

      Если: "Прежде чем продать, что нибудь не нужное, надо сначала купить что нибудь не нужное, а у нас денег нет!"
      то: что бы отправить Березуцких на пенсию, надо найти им замену и не хуже их, а лучше их. А у нас денег нет!

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > MichelWB 15 декабря 2016, 21:09

      при всех заслугах и уважении Березуцские +Игнашевич изжили себя(

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > 15 декабря 2016, 21:12

      первые 2-4 матча покажут насколько Гончаренко состоятельный тренер, а пока нет побед и поражений пиздеть тут нехуй..

      0
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      Рейтинг: +77

      MALOY74 15 декабря 2016, 11:04

      И заметьте всех лучших иностранных тренеров (Кучук, Гончаренко, Петреску и т.д.) находила Кубань, не говоря уже о игроках. Скауты на 5 работают.

      -1
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      Рейтинг: +25044

      bset > MALOY74 15 декабря 2016, 11:40

      Ну вот и что за черти планомерно разваливают такой замечательный клуб?

      2
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      Рейтинг: +653

      MichelWB > bset 15 декабря 2016, 12:35

      Это мировой империализм! Ось зла: США-Европа-Австралия.

      1
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      Рейтинг: +25044

      bset > MichelWB 15 декабря 2016, 12:37

      Поздравляю, Вы выиграли должность Министра спорта РФ!

      Вот вроде и смешно, а вроде плакать хочется. Ведь вместо того, чтобы работать, наши политики именно этим все и оправдывают

      0
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      Рейтинг: +653

      MichelWB > bset 15 декабря 2016, 12:50

      Меня и Министром спорта РФ - это где же я так нагрешил то.
      Я понимаю, расстрелять, ну четвертовать, ну сжечь на костре живьем, но Министром спорта РФ это чересчур.

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset > MichelWB 15 декабря 2016, 15:20

      Просто ты уже знаешь, как правильно отвечать на любые вопросы) Ты там точно не затеряешься) Скинешь себе баблишка в карман и за границу)

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      Рейтинг: +653

      MichelWB > bset 15 декабря 2016, 16:19

      А разве там еще есть бабло?

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset > MichelWB 15 декабря 2016, 16:34

      Вот был бы ты чиновником, везде бабло нашел бы))

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 15 декабря 2016, 09:49

      Держали интригу до последнего,)

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 15 декабря 2016, 09:42

      Гончаренко заслужил шанс поработать с топ командой в РФПЛ! Удачи ему!

      4
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 декабря 2016, 09:25

      Удачи Виктору с ЦСКА!!!

      3
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      Рейтинг: +653

      MichelWB > VIPded 15 декабря 2016, 12:35

      Удачи ЦСКА с Гончаренко!!!

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