Чемпионшип. «Ньюкасл» вернул себе лидерство, обыграв «Уиган», и другие результаты

В матче 21-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» со счетом 2:0 обыграл «Уиган». Авторами голов стали Мохамед Диаме и Кристиан Атсу.

Таким образом, «Ньюкасл» набрал 46 баллов и опередил на одно очко «Брайтон», вернувшись на первое место.

В других встречах тура «КПР» проиграл «Дерби», «Ноттингем» и «Престон» сыграли вничью.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 21-й тур

Ноттингем – Престон – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Макинок, 45; 1:1 – Максвелл, 68 (в свои ворота), 77.

КПР – Дерби – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Инс, 86.

Уиган – Ньюкасл – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Диаме, 26; 0:2 – Атсу, 78.

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