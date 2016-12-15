Чемпионшип. «Ньюкасл» вернул себе лидерство, обыграв «Уиган», и другие результаты

В матче 21-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» со счетом 2:0 обыграл «Уиган». Авторами голов стали Мохамед Диаме и Кристиан Атсу.
Таким образом, «Ньюкасл» набрал 46 баллов и опередил на одно очко «Брайтон», вернувшись на первое место.
В других встречах тура «КПР» проиграл «Дерби», «Ноттингем» и «Престон» сыграли вничью.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 21-й тур
Ноттингем – Престон – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Макинок, 45; 1:1 – Максвелл, 68 (в свои ворота), 77.
Гол: 0:1 – Инс, 86.
Голы: 0:1 – Диаме, 26; 0:2 – Атсу, 78.
Источник: Бомбардир.ру