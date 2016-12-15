Гончаренко: «Мы со Слуцким единомышленники»

Виктор Михайлович!Вы можете дружить со Слуцким сколько угодно и пить водку и ходить в баню,но что касается футбола и построения игры команде,то лучше держаться от Слуцкого подальше.Его трусливую натуру мы наблюдали долгих семь лет. Ради Бога решайте всё сами.И может быть команда заиграет!!!
Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, что его взгляды на футбол совпадают с воззрениями Леонида Слуцкого, которого он сменил на этом посту.
«В команде устоявшийся коллектив, который долго проработал с одним тренером. Семь лет Леонида Викторовича в ЦСКА – это уникальный случай. Дольше на одном месте в теперешнем футболе держится, кажется, только Венгер. Игроки ко многому приучены и привыкли. А посмотреть со стороны – это значит кому-то поменять позиции, возможно, поправить игровую схему. Может быть, зная, как работал коллега, внести некоторые изменения в тренировочный процесс, скорректировать требования в атаке и обороне.
С тех пор как нас познакомил Юра Жевнов, прошло много лет. У нас во многом совпадают взгляды на разные футбольные процессы: от построения обороны или атаки до развития футбола в России вообще. Разумеется, бывают и споры. Но в целом мы единомышленники. У нас нет расхождений, например, в представлениях, что делать команде, когда мяч между линиями, как использовать каждого футболиста с учетом его сильных или слабых качеств в угоду результату. А еще важно, что мы не способны друг друга подвести. Скажем, когда поступило предложение от «Уфы», сразу позвонил Леониду Викторовичу и начал с того, что как-то неуютно себя чувствую. Он меня по-простецки прервал и снял напряжение: мне не важно, как ты себя чувствуешь, главное, что хорошо себя чувствую я», – сказал Гончаренко.
Напомним, Гончаренко работал помощником в штабе Слуцкого в прошлом сезоне, после чего возглавил «Уфу».