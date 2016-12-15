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    Гончаренко: «Мы со Слуцким единомышленники»

    Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, что его взгляды на футбол совпадают с воззрениями Леонида Слуцкого, которого он сменил на этом посту.

    «В команде устоявшийся коллектив, который долго проработал с одним тренером. Семь лет Леонида Викторовича в ЦСКА – это уникальный случай. Дольше на одном месте в теперешнем футболе держится, кажется, только Венгер. Игроки ко многому приучены и привыкли. А посмотреть со стороны – это значит кому-то поменять позиции, возможно, поправить игровую схему. Может быть, зная, как работал коллега, внести некоторые изменения в тренировочный процесс, скорректировать требования в атаке и обороне.

    С тех пор как нас познакомил Юра Жевнов, прошло много лет. У нас во многом совпадают взгляды на разные футбольные процессы: от построения обороны или атаки до развития футбола в России вообще. Разумеется, бывают и споры. Но в целом мы единомышленники. У нас нет расхождений, например, в представлениях, что делать команде, когда мяч между линиями, как использовать каждого футболиста с учетом его сильных или слабых качеств в угоду результату. А еще важно, что мы не способны друг друга подвести. Скажем, когда поступило предложение от «Уфы», сразу позвонил Леониду Викторовичу и начал с того, что как-то неуютно себя чувствую. Он меня по-простецки прервал и снял напряжение: мне не важно, как ты себя чувствуешь, главное, что хорошо себя чувствую я», – сказал Гончаренко.

    Напомним, Гончаренко работал помощником в штабе Слуцкого в прошлом сезоне, после чего возглавил «Уфу».

    Источник: Pressball

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    15.12.2016 00:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 15 декабря 2016, 16:16

      Виктор Михайлович!Вы можете дружить со Слуцким сколько угодно и пить водку и ходить в баню,но что касается футбола и построения игры команде,то лучше держаться от Слуцкого подальше.Его трусливую натуру мы наблюдали долгих семь лет. Ради Бога решайте всё сами.И может быть команда заиграет!!!

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      Рейтинг: +10

      RobertSurcouf 15 декабря 2016, 09:16

      Почему написано ГОнчаренко?Он же ГАнчаренко!

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 15 декабря 2016, 08:58

      Да

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 15 декабря 2016, 06:27

      место в тройке, вот оценка гончаренко )))

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 15 декабря 2016, 06:00

      Состав бы обновить не мешало в первую очередь в защите !

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 15 декабря 2016, 05:43

      посмотрим что будет

      0
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 15 декабря 2016, 01:40

      Если ты намекаешь на то, что в ЦСКА будет играть тот же состав еще 5-7 лет, то намек понятен.

      1
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      Рейтинг: +47

      TYSON95 15 декабря 2016, 01:38

      далеко не пойдет

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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 декабря 2016, 01:14

      Странное какое-то успокоение, ему не важно как чувствует себя его друг-единомышленник, главное при этом как себя чувствует он, а он в это время чувствует себя хорошо...

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 15 декабря 2016, 00:38

      То есть, как сказал тут один постоялец, Вы и дальше будете своим футболом зеков в камере пытать!?)))

      0
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