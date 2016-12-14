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  • Юрист: «Матч «Урал» – «Терек» находится на жестком контроле в МВД и Генпрокуратуре»

Юрист: «Матч «Урал» – «Терек» находится на жестком контроле в МВД и Генпрокуратуре»

14 декабря 2016, 16:22
9

Учредитель одной из юридических компаний Роман Лалаян заявил, что расследованием матча «Урал»«Терек» занимается МВД и Генпрокуратура. Напомним, матч закончился победой грозненцев 4:1.

– По этому делу есть сотрудник в МВД, назначен следователь. Дело не закрыто, оно на жестком контроле и в Генпрокуратуре, и в руководстве МВД.

– Почему вы хотите довести это дело до конца?

– Нашими клиентами являются потребители букмекерского рынка. Поступает огромное количество просьб помочь взыскать средства. Но букмекеры часто отказывают в выплате, ссылаясь на то, что матч является договорным. В России этой проблемой никто не занимается. А мы бы хотели создать хотя бы видимость работы в этой области. Вот на Украине назначают Франческо Баранку руководителем комитета по противодействию договорным матчам. У нас же ничего не делается.

– Работала комиссия в РФПЛ по матчу «Урала» и «Терека».

– Да, создали подобие комиссии с Булыкиным, Бутенко и Кавазашвили. Карпин в нее входить отказался. Члены комиссии посчитали, что матч не был договорным. Но с кем они говорили? С букмекерами? Президентами клубов? В правоохранительные органы делали обращение?

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат
Комментарии (9)
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DonBombardir
1481722422
Ну всё....Теперь то наш чемпионат станет самым прозрачным... Может ещё на матчи РФПЛ во время игры на поле патруль выпускать, чтобы помогал судье.
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alexis02lion
1481723603
Может ещё матч ЦСКА -Урал посмотрят.Там счёт ещё больше.
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alexis02lion
1481723615
Короче пиарятся. Не более. Всем всё давно понятно.
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alexis02lion
1481723764
Или типо мы всё с букмекарами понимаем, а Бутенко (судья или даже руководитель чего-то там) и Булыкин явно много где поигравший ничего не понимает. А Валера явно не везде должен участвовать. У него есть право выбора. Да и семьёй Валере с молодой то подругой надо заниматься. Ему эфиров на МАТЧ ТВ хватает.
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ALEX ML
1481726269
Будет две баранки
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Par Mezan
1481730698
Ага, букмекеры на ровном месте ха-а-рошую денюжку просерили!.. Любишь кататься - люби и саночки возить! Платите, серы, по счетам!!!!!
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Тазит
1481730922
Роман Лалаян пьян...
Ответить
Gullit 76
1481731846
Как можно разговаривая с букмекерами и президентами клубов что-то доказать?В баню сходили и разошлись.
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МасСуд
1481733633
В жопу выебать надо ваших букмекеров.
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