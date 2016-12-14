Юрист: «Матч «Урал» – «Терек» находится на жестком контроле в МВД и Генпрокуратуре»

Учредитель одной из юридических компаний Роман Лалаян заявил, что расследованием матча «Урал» – «Терек» занимается МВД и Генпрокуратура. Напомним, матч закончился победой грозненцев 4:1.

– По этому делу есть сотрудник в МВД, назначен следователь. Дело не закрыто, оно на жестком контроле и в Генпрокуратуре, и в руководстве МВД.

– Почему вы хотите довести это дело до конца?

– Нашими клиентами являются потребители букмекерского рынка. Поступает огромное количество просьб помочь взыскать средства. Но букмекеры часто отказывают в выплате, ссылаясь на то, что матч является договорным. В России этой проблемой никто не занимается. А мы бы хотели создать хотя бы видимость работы в этой области. Вот на Украине назначают Франческо Баранку руководителем комитета по противодействию договорным матчам. У нас же ничего не делается.

– Работала комиссия в РФПЛ по матчу «Урала» и «Терека».

– Да, создали подобие комиссии с Булыкиным, Бутенко и Кавазашвили. Карпин в нее входить отказался. Члены комиссии посчитали, что матч не был договорным. Но с кем они говорили? С букмекерами? Президентами клубов? В правоохранительные органы делали обращение?