Канчельскис: «Бавария» просто порвет «Арсенал» в 1/8 финала ЛЧ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и лондонским «Арсеналом», а также высказался о перспективах «канониров» в английской Премьер-лиге.

«Арсеналу» часто не везет с жеребьевками 1/8 финала Лиги чемпионов. Да, «канониры» пытаются играть в красивый футбол, но против «Баварии» у них нет шансов. «Бавария» просто порвет «Арсенал», да и все.

Что касается выступления «Арсенала» в рамках английской Премьер-лиги, то ничего нового и откровенного на этот счет я вам не скажу. «Канониры» не выиграют в этом сезоне чемпионат Англии и займут привычное для себя третье или четвертое место. Каждый раз на протяжении уже 8-10 лет «Арсенал» в концовке Премьер-лиги сдает и набирает мало очков для выигрыша титула. И если тренерский штаб лондонцев не хочет что-то менять в тренировочном процессе команды, то так оно дальше и будет продолжаться», – сказал Канчельскис.