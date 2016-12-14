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    Семак близок к подписанию контракта с «Уфой»

    Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что новым главным тренером «Уфы» станет Сергей Семак, переговоры между сторонами находятся в финальной стадии.

    «Сергей Семак – главный кандидат на пост тренера «Уфы». Стороны близки к подписанию контракта. Переговоры находятся в финальной стадии», – написал Арустамян в Twitter.

    Напомним, что пост главного тренера «Уфы» недавно покинул Виктор Гончаренко, перешедший на аналогичную должность в ЦСКА. Сейчас Семак входит в тренерский штаб «Зенита».

    Источник: Twitter

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    14.12.2016 11:29
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +6

      Duken 15 декабря 2016, 11:20

      Давно пора

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 15 декабря 2016, 07:33

      ахахахаха теперь ясно кто будет следующим тренером цска ))))))))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > sour12 18 декабря 2016, 04:23

      А вот и не угадал. Слуцкий в ЦСКА вернется после Гончаренко.)))

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 > grroznyi85 19 декабря 2016, 08:36

      если это будет как возвращение Газзаева, то это же прекрасно =)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      spaike 14 декабря 2016, 17:25

      Семак - хороший выбор для Уфы.
      Думаю что Семак еще кого-нибудь(футболистов) из Зенита приведет с собой.

      1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 14 декабря 2016, 16:49

      лишь бы не как с ПСЖ в прошлом..

      -2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 14 декабря 2016, 14:53

      Пошёл таки на повышение. Хотя опыта набрался, были матчи когда Зенитом руководить, а теперь пора и полноценно команду брать. С учётом ситуации на рынке свободных тренеров оптимальный выбор. Кононова не потянут, Павлов вряд ли сможет, а Семак по ходу большой контракт не просит и с молодёжью опыт работы есть.

      1
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 14 декабря 2016, 14:12

      наконец то, Семак уважение тебе и удачи!!!

      3
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      Рейтинг: +1569

      zarsm 14 декабря 2016, 14:06

      Щас бы доверять инфе арустармяна

      -1
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      Рейтинг: +134

      FCQ 14 декабря 2016, 13:55

      Удачи думаю у Семака все прлучиться

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 14 декабря 2016, 13:32

      Давно пора в свободное плавание. Засиделся в ассистентах.

      4
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      Рейтинг: +6723

      maior-60 14 декабря 2016, 12:24

      Удачи Богданычу! Конкретный мужик!

      5
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