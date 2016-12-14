Спортдиректор «Севильи» продолжит работу в «Роме»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи в следующем сезоне сменит клубную прописку. Он продолжит свою карьеру в «Роме», где займет аналогичную должность, сообщает La Gazzetta dello Sport. В испанском клубе Мончи проработал 16 лет.

Прошедшим летом функционер уже был близок к уходу из «Севильи». В его услугах серьезную заинтересованность проявлял «Марсель». Испанцы приложили все усилия, чтобы оставить Мончи у себя до завершения контракта, который рассчитан до лета 2017 года.