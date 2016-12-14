Тренер «Америки»: «В «Реале» играют обычные смертные»

Главный тренер мексиканского клуба «Америка» Рикардо Ла Вольпе тщательно подходит к изучению мадридского «Реала», с которым его команде предстоит встретиться на клубном чемпионате мира.

«Мы знаем, кто такой Роналду, но он обычный смертный. Мы знаем Крооса, Модрича. Наставник «Атлетико» Симеоне говорит, если минимизировать свободные зоны у соперника, то разница в технике и тактике будет не такая уж великая. Да, любой противник может выдать что-то гениальное, но многие голы забиваются не благодаря этому, а из-за банальных ошибок», – заявил Ла Вольпе.

В первом полуфинальном матче клубного чемпионата мира, который проходит в Японии, составили «Америка» и «Реал» (15 декабря), а во втором матче сыграют «Атлетико Насьональ» и японский «Касима Антлерс». Финал турнира состоится 18 декабря.