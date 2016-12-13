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  • Шалимов заявил, что «Краснодару» потребуется лишь один новичок зимой

Шалимов заявил, что «Краснодару» потребуется лишь один новичок зимой

13 декабря 2016, 17:19
7

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подчеркнул, что его полностью удовлетворяет нынешний состав команды. При этом специалист посетовал на обилие травм в первой части сезона. По его словам, в зимнее трансферное окно «быки» могут ограничиться лишь одним приобретением в случае, если все травмированные футболисты вернуться в строй в течение сборов.

«У нас одна из лучших, если не самая лучшая «скамейка» в РФПЛ. Летом, когда начинался, сезон, на каждой позиции мы имели двух исполнителей равных друг другу по классу. А вот осенью не получалось заполнить протокол, вписывая в него фамилии игроков. Травмы – часть футбола. Мы с этим столкнулись. Надеюсь, наши медики вернут всех игроков на поле в срок, максимально возможный из допустимых. Если все наши люди на сборах вернутся в игру, зимой «Краснодару» будет нужен только один новичок», – сказал Шалимов.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (7)
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shinnik
1481639829
Шалимов. Мастер-класс по Заявлениям! 14 заявлений-не предатель(тьфу-не предел.) Бойтесь его,кубанята..
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life85
1481640521
Новый главный тренер ! ! !
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Krasnodar 123
1481640682
ЧТО ТЫ ТУТ ГОНИШЬ ПУРГУ ДЯДЯ! КРАСНОДАРУ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ КАК ВОЗДУХ НУЖНЫ ДВА КРАЙНИХ ЗАЩИТНИКА, ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ, В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЗОНУ ТОЛКОВЫЙ БЫСТРЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК С ХОРОШИМ ПОСТАВЛЕННЫМ УДАРОМ И ПАСОМ И НАПАДАЮЩИЙ!
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MURAD F. A.
1481643827
как выскажется, так и думаешь большой (тренер)
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sochi-2013
1481650663
По названию статьи, подумал, что как раз тренер и будет этим новичком. Весной буду рад, если ошибусь в способностях Шалимова.
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