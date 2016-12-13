Шалимов заявил, что «Краснодару» потребуется лишь один новичок зимой

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подчеркнул, что его полностью удовлетворяет нынешний состав команды. При этом специалист посетовал на обилие травм в первой части сезона. По его словам, в зимнее трансферное окно «быки» могут ограничиться лишь одним приобретением в случае, если все травмированные футболисты вернуться в строй в течение сборов.

«У нас одна из лучших, если не самая лучшая «скамейка» в РФПЛ. Летом, когда начинался, сезон, на каждой позиции мы имели двух исполнителей равных друг другу по классу. А вот осенью не получалось заполнить протокол, вписывая в него фамилии игроков. Травмы – часть футбола. Мы с этим столкнулись. Надеюсь, наши медики вернут всех игроков на поле в срок, максимально возможный из допустимых. Если все наши люди на сборах вернутся в игру, зимой «Краснодару» будет нужен только один новичок», – сказал Шалимов.