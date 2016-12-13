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    Геркус: «Переход Траоре в «Локомотив»? Все может быть, но я об этом ничего не слышал»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус опроверг информацию о том, что нападающий ЦСКА Ласина Траоре может подписать контракт с железнодорожниками. Напомним, что права на форварда принадлежат «Монако». В нынешнем сезоне РФПЛ ивуариец провел 14 матчей, забив пять голов.

    – Илья Леонидович, появилась информация о том, что футболист ЦСКА Ласина Траоре в ближайшее время может перейти в «Локомотив». Так ли это на самом деле?

    – Ой, я такого не слышал, спасибо, что сказали. Все может быть, конечно. Но я об этом ничего не знаю.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2016 11:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 декабря 2016, 12:16

      Нужен быстрый форвард. А столб у нас есть - Шкулетич. Смысл от одного еще такого же? Бревен и так хватает

      1
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      Рейтинг: +653

      MichelWB 13 декабря 2016, 12:08

      ...Ой, я такого не слышал, спасибо, что сказали. Давно хотел в прихожую статую футболиста из черного дерева. ...

      0
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 13 декабря 2016, 12:06

      Да игрок то может и норм потенциально, но после такого полсезона в цска кто его купит в России..

      0
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 13 декабря 2016, 12:03

      полный набор бревен хотим в нападении?

      1
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 13 декабря 2016, 11:55

      Для Сёмина -это хороший игрок.Сёмин сможет приладить оглоблю в команду.

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      Рейтинг: +653

      MichelWB > yorgenbarenz 13 декабря 2016, 12:09

      Типа тюнинг телеги, меняем оглоблю из осины на оглоблю из черного дерева.

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