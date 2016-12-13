Акпом тренировался с основным составом «Арсенала»

21-летний нападающий «Арсенала» Чуба Акпом приступил к тренировкам с главной командой клуба, сообщает HITC Sport. Предыдущие два сезона англичанин провел в аренде в «Ноттингем Форест» и «Халл Сити», где в общей сложности провел 43 матча в Премьер-лиге и забил три гола.

В начале текущего сезона Акпом вернулся в клуб и был заявлен в молодежную команду «Арсенала». В начале недели Арсен Венгер принял решение просмотреть игрока в тренировочном процессе перед вторничным матчем АПЛ против «Эвертона».