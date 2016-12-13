Нойер: «Арсенал» — сильная команда»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф Лиги Чемпионов, которая свела мюнхенцев с «Арсеналом».

«Это интересная и трудная задача. За последние годы мы хорошо узнали «Арсенал», потому что часто встречались в групповом этапе и дважды играли между с собой в плей-офф. Это сильная команда, и в данный момент я оцениваю их выступления выше, чем в предыдущие годы. Будет приятно встретится с Месутом и Шкодраном», — заявил голкипер немецкой сборной.