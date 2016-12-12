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  • Роналду получил «Золотой мяч-2016», Месси занял второе место, Гризманн — третий

Роналду получил «Золотой мяч-2016», Месси занял второе место, Гризманн — третий

12 декабря 2016, 22:07
63

Главная личная награда мирового футбола за 2016 год досталась нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Второе место в голосовании занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси, третьим стал форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн.

В сезоне-2015/16 португалец побеждал в Лиге чемпионов и чемпионате Европы. Помимо «Золотого мяча» в текущем году португалец получил приз Альфредо Ди Стефано и награду лучшему игроку Европы по версии УЕФА. Данный «Золотой мяч» стал четвертым в карьере Роналду. Рекордсменом по данному показателю остается Месси — на счету аргентинца пять подобных наград.

Напомним, игрок не смог лично присутствовать на церемонии вручения награды в Цюрихе по причине подготовки к матчу клубного чемпионата мира против мексиканской «Америки», намеченному на 15 декабря.

Источник: Бомбардир.ру
Европа
Комментарии (63)
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Lesha VV
1481570183
Не справедливо!
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калач
1481570414
наконецто Месси догнал. Только Месси получил свои мячи без гейства и без пролонгации голосования на 3 месяца.
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Тraumtanzеr
1481570493
Ох уж эта европейская толерантность пидоросексуалистам)))
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marslond
1481571292
В этом году Рон заслужил ЗМ
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Николай Живоглядов
1481571431
Хоть и за Месси, но Криштиану объективно заслужил
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Denga
1481572068
В этом году "Золотой мяч" заслужил Месси
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Russo_
1481572109
Все награды Роналду очень заслуженные и очевидные не то что у Месси
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KARAT777
1481575101
только в этом году заслужил на 100%
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Амба Нагорск
1481576788
и еще голубой...
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melnicn
1481578700
Роналду заслужил 100%!!!
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