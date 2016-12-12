Роналду получил «Золотой мяч-2016», Месси занял второе место, Гризманн — третий

Главная личная награда мирового футбола за 2016 год досталась нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Второе место в голосовании занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси, третьим стал форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн.

В сезоне-2015/16 португалец побеждал в Лиге чемпионов и чемпионате Европы. Помимо «Золотого мяча» в текущем году португалец получил приз Альфредо Ди Стефано и награду лучшему игроку Европы по версии УЕФА. Данный «Золотой мяч» стал четвертым в карьере Роналду. Рекордсменом по данному показателю остается Месси — на счету аргентинца пять подобных наград.

Напомним, игрок не смог лично присутствовать на церемонии вручения награды в Цюрихе по причине подготовки к матчу клубного чемпионата мира против мексиканской «Америки», намеченному на 15 декабря.