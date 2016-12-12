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УПЛ. «Динамо» и «Шахтер» забили семь голов на двоих

12 декабря 2016, 22:00
13

Центральная встреча 18 тура украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» завершилась победой гостей – 4:3. После точного удара Жуниора Мораеса в дебюте встречи, буквально сразу же мяч в свои ворота отправил Евгений Хачериди. До перерыва киевлянам удалось вновь выйти вперед усилиями Сергея Рыбалки. Однако во втором тайме лидерство перехватили «горняки» — голы Фреда, Факундо Феррейры и еще один автогол Хачериди обеспечили подопечным Паулу Фонсеки уверенное преимущество. На второй добавленной минуте отставание в счете сократил Артем Беседин.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 18-й тур

Динамо – Шахтер – 3:4 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мораес, 1; 1:1 – Хачериди, 3 (в свои ворота); 2:1 – Рыбалка, 30; 2:2 – Фред, 50; 2:3 – Феррейра, 58; 2:4 – Хачериди, 88 (в свои ворота); 3:4 – Беседин, 90+2.

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Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Динамо К Шахтер
Комментарии (13)
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absent32
1481569351
модераторы, у Вас две динамы забили 7 голов, а куда же шахтер делся?)))
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kella
1481569478
Забили 5 мячей и проиграли 3:4!
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Axidan
1481569540
Убрать бы постоянные стычки между этими клубами каждое противостояние, и было бы просто заглядение! Сегодняшний матч был что надо. Быстрый, динамичный футбол, все как положено. Донецких с победой!
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forward33
1481569544
Шахтёр хорош в этом сезоне.
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fon_der_tan
1481570120
Чемпионат выигран,поздравим Шахтер..
Ответить
gambler35
1481570769
Хачериди красавчик!
Ответить
SANY/S
1481572188
шахтер
Ответить
Nayturs
1481573635
Завтра можно церемонию награждения устраивать
Ответить
ЖОРРО
1481574384
Классная заруба!!!
Ответить
Loko_Roma
1481581632
Ох и горит жопа у киевлян, на всех франтах от Донецка огребают :D
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