УПЛ. «Динамо» и «Шахтер» забили семь голов на двоих

Центральная встреча 18 тура украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» завершилась победой гостей – 4:3. После точного удара Жуниора Мораеса в дебюте встречи, буквально сразу же мяч в свои ворота отправил Евгений Хачериди. До перерыва киевлянам удалось вновь выйти вперед усилиями Сергея Рыбалки. Однако во втором тайме лидерство перехватили «горняки» — голы Фреда, Факундо Феррейры и еще один автогол Хачериди обеспечили подопечным Паулу Фонсеки уверенное преимущество. На второй добавленной минуте отставание в счете сократил Артем Беседин.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 18-й тур

Динамо – Шахтер – 3:4 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мораес, 1; 1:1 – Хачериди, 3 (в свои ворота); 2:1 – Рыбалка, 30; 2:2 – Фред, 50; 2:3 – Феррейра, 58; 2:4 – Хачериди, 88 (в свои ворота); 3:4 – Беседин, 90+2.

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