Динамо - Шахтер

Хачериди красавец ДУБЛЬ
|7 тур
|9 сентября, пятница
|21:00
|Шахтер
|1:1
|Динамо
|24 тур
|1 мая, воскресенье
|19:30
|Шахтер
|3:0
|Динамо
|11 тур
|16 октября, пятница
|19:00
|Динамо
|0:3
|Шахтер
|21 тур
|26 апреля, воскресенье
|19:30
|Шахтер
|0:0
|Динамо
|8 тур
|5 октября, воскресенье
|20:30
|Динамо
|1:0
|Шахтер
|19 тур
|16 апреля, среда
|21:00
|Динамо
|0:2
|Шахтер
|4 тур
|4 августа, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|3:1
|Динамо
|23 тур
|7 апреля, воскресенье
|20:30
|Динамо
|1:2
|Шахтер
|8 тур
|2 сентября, воскресенье
|20:30
|Шахтер
|3:1
|Динамо
|26 тур
|7 апреля, суббота
|17:00
|Шахтер
|2:0
|Динамо
|11 тур
|24 сентября, суббота
|21:00
|Динамо
|0:0
|Шахтер
|27 тур
|1 мая, воскресенье
|18:30
|Динамо
|3:0
|Шахтер
|12 тур
|3 октября, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|2:0
|Динамо
|30 тур
|26 мая, вторник
|19:00
|Динамо
|1:0
|Шахтер
|15 тур
|16 ноября, воскресенье
|17:00
|Шахтер
|1:0
|Динамо
|1/2 финала
ответный матч
|7 мая, четверг
|20:30
|Шахтер
|2:1
|Динамо
|1/2 финала
ответный матч
|30 апреля, четверг
|20:30
|Динамо
|1:1
|Шахтер
|16 тур
|11 ноября, воскресенье
|19:00
|Динамо
|2:1
|Шахтер
|1 тур
|15 июля, воскресенье
|20:00
|Шахтер
|1:1
|Динамо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|22
|19
|3
|0
|47:14
|+33
|60
|2.
|Динамо К
|22
|14
|4
|4
|43:23
|+20
|46
|3.
|Заря
|22
|12
|4
|6
|34:21
|+13
|40
|4.
|Олимпик Дн
|22
|9
|7
|6
|28:30
|-2
|34
|5.
|Александрия
|22
|9
|6
|7
|37:28
|+9
|33
|6.
|Черноморец Од
|22
|7
|6
|9
|17:23
|-6
|27
|7.
|Ворскла
|22
|6
|6
|10
|24:28
|-4
|24
|8.
|Сталь
|22
|6
|6
|10
|20:25
|-5
|24
|9.
|Звезда К
|22
|6
|5
|11
|20:33
|-13
|23
|10.
|Днепр Дп
|22
|4
|10
|8
|21:30
|-9
|22
|11.
|Карпаты
|22
|4
|7
|11
|21:30
|-9
|19
|12.
|Волынь
|22
|2
|4
|16
|13:40
|-27
|10
Хачериди красавец ДУБЛЬ
Аааа Хачериди, ты что творишь:(
Ну ёптель моптель:( вот всегда они так играют... я набьют морды друг другу потом ещё 2 недели извиняться будут...
Поставил на Шахтер!
Просьба не оскорблять чемпионат Украины и другие Чемпионаты! - Я удивился быстроте забитых голов! И совсем не хотел, чтобы были оскорбления! Кто нормальный болельщик - тот переживает за игру!
Это что это - непонятно за цирк? - 3 минуты и уже 2 года!
Победа Динамо:)
Победа шахтера