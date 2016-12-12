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Судьи
Главный судья:
Анатолий Жабченко (Краснодар)
Материалы

Динамо - Шахтер

12.12.2016, Понедельник, 20:00 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Украина. Премьер-Лига, 18 тур Динамо - Шахтер
Обзор матча
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
7 тур
9 сентября, пятница 21:00 Шахтер 1:1 Динамо
Суперкубок Украины 2016

16 июля, суббота 21:00 Шахтер 1:1
(3:4)п		 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
24 тур
1 мая, воскресенье 19:30 Шахтер 3:0 Динамо
11 тур
16 октября, пятница 19:00 Динамо 0:3 Шахтер
Украина. Кубок (2014/2015)
Финал
4 июня, четверг 21:00 Динамо 0:0
(5:4)п		 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
21 тур
26 апреля, воскресенье 19:30 Шахтер 0:0 Динамо
8 тур
5 октября, воскресенье 20:30 Динамо 1:0 Шахтер
Суперкубок Украины 2014

22 июля, вторник 22:00 Шахтер 2:0 Динамо
Украина. Кубок (2013/2014)
Финал
15 мая, четверг 21:00 Динамо 2:1 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
16 апреля, среда 21:00 Динамо 0:2 Шахтер
4 тур
4 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 3:1 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
7 апреля, воскресенье 20:30 Динамо 1:2 Шахтер
8 тур
2 сентября, воскресенье 20:30 Шахтер 3:1 Динамо
Украина. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
23 сентября, воскресенье 20:30 Шахтер 4:1 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
7 апреля, суббота 17:00 Шахтер 2:0 Динамо
11 тур
24 сентября, суббота 21:00 Динамо 0:0 Шахтер
Украина. Датагруп Кубок (2011/2012)
1/8 финала
26 октября, среда 21:15 Динамо 2:3 Шахтер
Украина. Суперкубок 2011
Финал,
5 июля, вторник 22:00 Шахтер 1:3 Динамо
Украина. Датагруп Кубок (2010/2011)
Финал,
25 мая, среда 21:15 Динамо 0:2 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
27 тур
1 мая, воскресенье 18:30 Динамо 3:0 Шахтер
12 тур
3 октября, воскресенье 20:00 Шахтер 2:0 Динамо
Чемпионат Украины (2009/2010)
29 тур
5 мая, среда 20:00 Шахтер 1:0 Динамо
14 тур
21 ноября, суббота 16:00 Динамо 3:0 Шахтер
Датагруп Кубок Украины (2009/2010)
1/4 финала
28 октября, среда 20:30 Шахтер 2:0 Динамо
Чемпионат Украины (2008/2009)
30 тур
26 мая, вторник 19:00 Динамо 1:0 Шахтер
15 тур
16 ноября, воскресенье 17:00 Шахтер 1:0 Динамо
Кубок Украины (2008/2009)
1/2 финала
13 мая, среда 20:45 Шахтер 1:0 Динамо
Кубок УЕФА (2008/2009)
1/2 финала
ответный матч		 7 мая, четверг 20:30 Шахтер 2:1 Динамо
1/2 финала
ответный матч		 30 апреля, четверг 20:30 Динамо 1:1 Шахтер
Суперкубок Украины 2008
Финал
15 июля, вторник 21:45 Шахтер 1:1
(5:3)п		 Динамо
Кубок Украины (2007/2008)
Финал,
7 мая, среда 19:00 Шахтер 2:0 Динамо
Кубок Первого Канала 2008
Финал,
31 января, четверг 21:00 Динамо 2:2
(3:2)п		 Шахтер
Чемпионат Украины (2007/2008)
16 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Динамо 2:1 Шахтер
1 тур
15 июля, воскресенье 20:00 Шахтер 1:1 Динамо
Суперкубок Украины (2007/2008)
Финал,
10 июля, вторник 21:30 Динамо 2:2
(4:2)п		 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 19 3 0 47:14 +33 60
2. Динамо К 22 14 4 4 43:23 +20 46
3. Заря 22 12 4 6 34:21 +13 40
4. Олимпик Дн 22 9 7 6 28:30 -2 34
5. Александрия 22 9 6 7 37:28 +9 33
6. Черноморец Од 22 7 6 9 17:23 -6 27
7. Ворскла 22 6 6 10 24:28 -4 24
8. Сталь 22 6 6 10 20:25 -5 24
9. Звезда К 22 6 5 11 20:33 -13 23
10. Днепр Дп 22 4 10 8 21:30 -9 22
11. Карпаты 22 4 7 11 21:30 -9 19
12. Волынь 22 2 4 16 13:40 -27 10
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    Рейтинг: +134

    korshun1977 12 декабря 2016, 23:45

    Хачериди красавец ДУБЛЬ

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 12 декабря 2016, 21:51

    Аааа Хачериди, ты что творишь:(

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 12 декабря 2016, 21:50

    Ну ёптель моптель:( вот всегда они так играют... я набьют морды друг другу потом ещё 2 недели извиняться будут...

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 12 декабря 2016, 21:19

    Поставил на Шахтер!

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 12 декабря 2016, 20:47

    Просьба не оскорблять чемпионат Украины и другие Чемпионаты! - Я удивился быстроте забитых голов! И совсем не хотел, чтобы были оскорбления! Кто нормальный болельщик - тот переживает за игру!

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 12 декабря 2016, 20:13

    Это что это - непонятно за цирк? - 3 минуты и уже 2 года!

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    Рейтинг: +2141

    diadushka > гус 12 декабря 2016, 20:26

    возможно сам чемпионат и донный, но конкретно эти 2 клуба были бы вне конкуренции в чемпионате мудко!

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 12 декабря 2016, 11:19

    Победа Динамо:)

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    Рейтинг: +266

    Fedulz-13th 12 декабря 2016, 08:56

    Победа шахтера

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