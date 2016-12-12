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    Черчесов: «Я — спартаковец»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о клубных пристрастиях.

    «Я болею только за один клуб – «Спартак». Я — спартаковец. Болеть за «Легию» не могу хотя бы по той причине, что работаю тренером. А тренер должен быть беспристрастным специалистом. Но не буду скрывать, что к этом клубу испытываю трепетные чувства», — сказал Черчесов изданию Polska Times во время визита в Варшаве.

    Экс-голкипер сборных СССР и России возглавил национальную команду страны 11 августа 2016 года. 1 июня Черчесов расторг соглашение с «Легией», с которой завоевал кубок и чемпионат Польши.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2016 21:11
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 13 декабря 2016, 07:27

      Сборная не Спартак
      И пока в ней не всё так.
      Ни на кого черчес не надейся,
      Но, блин, чего-то добейся.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      FCQ 13 декабря 2016, 07:16

      Респект!!!

      1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 12 декабря 2016, 21:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зачем тога Динамо тренировал, спартаковец? Сидел бы сейчас на матч тв со спартаковцем Карпиным на пару

      -12
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Cant Stop 12 декабря 2016, 22:10

      Скажи тоже самое про Бескова, лошадь никчемная.

      7
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА > Cant Stop 12 декабря 2016, 22:12

      ПРОСТО ТЫ БЕЗ МОЗГОВ ПОЭТОМУ НЕ МОЖЕШЬ ПОНЯТЬ((

      7
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Cant Stop 12 декабря 2016, 22:25

      Бесков - "динамовец", Садырин - пермяк! И если Константин Иванович дважды в карьере и тренировал "Динамо", но главных своих тренерских успехов и достижений добился со "Спартаком", то Павел Фёдорович пермскую "Звезду" не тренировал никогда, но делал Чемпионами СССР ленинградский "Зенит" и ЦСКА! Создавая из г...а конфетки!

      9
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 декабря 2016, 21:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот и натащил в сборную спартаковцев.

      -7
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      ...
      Рейтинг: +306

      Bobafett > Zeff 12 декабря 2016, 21:50

      без ваших не обошёлся

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Bobafett 12 декабря 2016, 21:57

      Лучше бы обошёлся. Вся слава Спартаку.

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Mishanj 13 декабря 2016, 00:43

      Свиней, свиней побольше. И будет вам счастье!

      -3
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      Рейтинг: +5270

      Каратель > Zeff 13 декабря 2016, 04:51

      вот почитал твои коменты...ну и туп же ты...учись лучше,не прогуливай уроки...занимайся самообразованием...может быть ещё не всё потеряно

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Каратель 13 декабря 2016, 13:11

      Чего так? Обиделся опять? Минусы тебе не ставлю, как и обещал. Но Спартак терпеть не могу. Ты уж извини!

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Robby75 13 декабря 2016, 13:13

      Что у тебя на аве, клиницист? А должна быть свинья.

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      Рейтинг: +5270

      Каратель > Zeff 13 декабря 2016, 14:56

      да мне пох га твои минусы,грех обижаться на прыщавого школьника

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      Zeff > Каратель 13 декабря 2016, 18:08

      Не суди по себе. Ваше поколение неучей и в тридцать лет, как дети.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Robby75 13 декабря 2016, 21:41

      Свинья и есть!

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