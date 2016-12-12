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    Гончаренко: «Критика, которой подвергается ЦСКА, – незаслуженная»

    Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение, что критика, которой на армейцев в последнее время выливается достаточное количество, является для команды незаслуженной. Специалист считает, что учитывая все нынешние проблемы красно-синих, их выступление в первой части сезона можно считать достаточно хорошим.

    – Наверняка, во время работы в «Уфе» вы пристально наблюдали за ЦСКА. Что можете сказать о команде и вообще в целом о клубе, об инфраструктуре?

    – Инфраструктуру я хорошо знаю. Что касается команды, то думаю, что в ее адрес было много необоснованной критики. Есть объективные причины, есть субъективные, но критика, которой подверглись команда и Леонид Викторович Слуцкий, была незаслуженной. Понятно, что в прошлом году команда была на первом месте. Но в этом сезоне была травма Алана Дзагоева, проблемы у Ромы Еременко. С учетом всего этого ребята достаточно хорошо выступили в прошедшей части. Возможности хорошо известны, плацдарм хороший.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.12.2016 18:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 декабря 2016, 01:04

      Да ЦСКА вообще расформировать надо. То игры покупаете, то судей.
      Наркомов разводите.

      -1
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 12 декабря 2016, 18:25

      Не надо внимания обращать.

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