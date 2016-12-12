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    Гончаренко: «Переговоров с ЦСКА, можно сказать, не было»

    Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о своем назначении, подчеркнув, что по большому счету между ним и армейским клубом не было переговоров, не считая обсуждения небольших нюансов. Напомним, что специалист подписал соглашение сроком на два года.

    «Как таковых переговоров по большому счету не было, потому что в контракте с «Уфой» был пункт, по которому я должен был вернуться в ЦСКА в течение недели, как только поступит предложение. Конечно, какие-то текущие моменты обсуждали, а никаких загвоздок по контрактным условиям, по штабу, по персоналу и так далее не было. Все быстро прошло», – сказал Гончаренко.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.12.2016 15:57
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