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  • Ловчев: «Обамеянг сильнее Смолова, но Федор мог бы помочь атаке дортмундской «Боруссии»

Ловчев: «Обамеянг сильнее Смолова, но Федор мог бы помочь атаке дортмундской «Боруссии»

11 декабря 2016, 23:41
3

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о будущем нападающего «Краснодара» Федора Смолова. Напомним, ранее сообщалось, что российский форвард летом 2017 года может стать игроком дортмундской «Боруссии».

«Не так давно ведь мы все время сравнивали Смолова и Кокорина. И Федор проигрывал конкуренцию полностью. Казалось, все… А сейчас все по-другому. Смотрю, какие Смолов забивает голы, что и как он делает на поле. Он очень вырос.

Да, надо было уйти от баров, девочек, понять, что пока есть возможность играть в футбол, надо молиться одному богу – футбольному. Сейчас Смолов – форвард, который опасен у чужой, при игре один в один, после передач. А гол который Федор исполнил в Ницце – это показатель, что форвард при хорошей компании может состояться.

Конечно, Обамеянг сильнее Смолова. Но, насколько понимаю, к Федору серьезный интерес, потому что Обамеянга они хотят продать за хорошие деньги. Смолов бы им помог в атаке. Сейчас он созрел для такого перехода», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Краснодар Боруссия Д Смолов Федор Обамеянг Пьер-Эмерик Ловчев Евгений
Комментарии (3)
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Сергей Свояк
1481492691
Интерес со стороны Боруссии Дортмунд подтвердились. Сам Смолов, готов туда перейти уже сейчас. Будем смотреть за развитием событий. Будет круто! Могу пожелать ему только удачи!
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franck_ribery
1481519967
Удачи Федьке! Переходи конечно!
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Dgad
1481521924
Вот круто будет если перейдет,) Удачи Федору и главное пахать пахать и пахать,)
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