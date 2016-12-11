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    Кирилл Комбаров заявил, что после перехода в «Томь» не получил от клуба ни копейки

    Защитник «Томи» Кирилл Комбаров заявил, что после своего перехода в томский клуб ни разу не получал зарплату. Напомним, 29-летний россиянин стал игроком сибиряков летом 2016 года.

    «Могу сказать одно, придя в «Томь» я до сих пор не получил ни копейки. По своей дальнейшей судьбе комментировать ничего не буду. Дальше будет видно», – сказал Комбаров.

    Добавим, что в связи с финансовыми проблемами руководство «Томи» предложило всем игрокам команды с 1 января 2017 года стать свободными агентами. Сам Комбаров, как сообщалось ранее, близок к переходу в тульский «Арсенал».

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.12.2016 17:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 12 декабря 2016, 02:44

      Интересно , а усилилась ли игра Томи с приходом К Комбарова

      0
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      Рейтинг: +193

      Борис23 11 декабря 2016, 20:47

      А че, там ещё зарплату платят?

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 декабря 2016, 17:42

      А вот тульские пряники!
      И вкусно и достойно.!

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