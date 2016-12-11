Зидан: «Вера Рамоса действительно несгибаема»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан расхвалил Серхио Рамоса, который забил победный гол в матче 15-го тура чемпионата Испании с «Депортиво» (3:2).

«Мои игроки действительно уверены в своих силах. Мы знаем, что вместе способны добиться очень многого. В этом матче нам было тяжело. Мы мучились, однако верили в успех до последнего. Конечно, игра оставляла желать лучшего, нам есть в чем прибавлять. Но мы показали характер и заслуженно победили.

Что касается Рамоса, то это особенный игрок. Он – капитан и душа команды. Его вера в то, что все можно изменить до самой последней секунды встречи, действительно несгибаема. Он просто невероятен», – сказал француз.