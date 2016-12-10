«Милан» поспорит с «Интером» за Насри

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри, на правах аренды выступающий за «Севилью», может перебраться в чемпионат Италии. По информации источника, в услугах 29-летнего француза заинтересованы «Интер» и «Милан».

Напомним, Насри будет выступать за «Севилью» до конца сезона, однако может не вернуться в «Манчестер Сити», который в будущем планирует продать футболиста. В нынешнем розыгрыше Примеры полузащитник провел за красно-белых восемь матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.