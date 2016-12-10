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  • Витсель: «К весне «Зенит» окончательно привыкнет к требованиям Луческу и будет показывать более качественный футбол»

Витсель: «К весне «Зенит» окончательно привыкнет к требованиям Луческу и будет показывать более качественный футбол»

10 декабря 2016, 11:04
17

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель выразил мнение, что ко второй части чемпионата России сине-бело-голубые окончательно привыкнут к требованиям главного тренера Мирчи Луческу и будут показывать более качественный футбол. Отметим, что на данный момент петербуржский клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ.

«От части наше второе место объясняется тем, что в команду пришел новый тренер с новой философией игры. Футболистам нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к его требованиям. Плюс у нас получились достаточно скомканные тренировочные сборы летом, так как большая часть игроков участвовала в чемпионате Европе, кто-то пришел в команду позже, у кого-то продолжался отдых. Думаю, что после зимних сборов мы окончательно привыкнем к тому, что требует от нас тренер, будем показывать футбол более высокого качества и продолжим борьбу за золотые медали.

Я думаю, что мы хорошо сыграли в первой части чемпионата, но могли еще лучше. Мы могли набрать больше очков, чем у нас есть. К примеру, в играх против «Краснодара», «Анжи» или «Ростова» нам помешали наши ошибки, которые лишили нас важных очков. Ошибки являются такой же частью футбола, как голы, такое случается», – сказал Витсель.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Витсель Аксель
Комментарии (17)
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СОКОЛ САРАТОВ
1481357667
давайте побеждайте
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Бриг
1481359162
Автор (ТАСС) - неграмотный!!! Пишется "петербургский" - запомни, двоечник!
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Супермачо
1481362911
Если пуделя уберут во второй части чемпионата, то будет более качественный футбол. Может кто-нибудь объяснить - какой от него толк и в чем его сильные стороны вообще? Я понимаю Жулиано, Гарсия, Мак. Даже Дзюбу понимаю как игрока. Понятно кто чем силён и у кого какая функция на поле. Что этот помазок в составе делает? Голов нет почти, передач тоже толковых ноль целых хрен десятых, в отборе не ахти. На хер он "Ювентусу"??? Не смешили бы уже.
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Виталий1
1481362991
Я поставил, что я "не доверяю этому источнику" по той причине, что он пишет с гамматическими ошибками.
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mik1954
1481365164
Надеемся...
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1bear
1481376471
...ну так оставайся на новый контракт...
Ответить
мыцык
1481378485
Когда эта СОСКА заткнётся?
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