Витсель: «К весне «Зенит» окончательно привыкнет к требованиям Луческу и будет показывать более качественный футбол»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель выразил мнение, что ко второй части чемпионата России сине-бело-голубые окончательно привыкнут к требованиям главного тренера Мирчи Луческу и будут показывать более качественный футбол. Отметим, что на данный момент петербуржский клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ.

«От части наше второе место объясняется тем, что в команду пришел новый тренер с новой философией игры. Футболистам нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к его требованиям. Плюс у нас получились достаточно скомканные тренировочные сборы летом, так как большая часть игроков участвовала в чемпионате Европе, кто-то пришел в команду позже, у кого-то продолжался отдых. Думаю, что после зимних сборов мы окончательно привыкнем к тому, что требует от нас тренер, будем показывать футбол более высокого качества и продолжим борьбу за золотые медали.

Я думаю, что мы хорошо сыграли в первой части чемпионата, но могли еще лучше. Мы могли набрать больше очков, чем у нас есть. К примеру, в играх против «Краснодара», «Анжи» или «Ростова» нам помешали наши ошибки, которые лишили нас важных очков. Ошибки являются такой же частью футбола, как голы, такое случается», – сказал Витсель.