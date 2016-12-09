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«Спартак» заинтересован в покупке Дзадзы

9 декабря 2016, 12:31
18

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», может продолжить карьеру в России. Сообщается, что 25-летним итальянцем заинтересовался «Спартак».

В услугах форварда нуждается главный тренер красно-белых Массимо Каррера, который знаком с возможностями игрока по работе в сборной Италии. Отмечается, что трансфер может состояться уже этой зимой. В данный момент ведутся переговоры.

В нынешнем сезоне АПЛ Дзадза провел восемь матчей, не сумев забить ни одного гола. Его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Вест Хэм Спартак Ювентус Дзадза Симоне Каррера Массимо
Комментарии (18)
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SPACE TRUCKIN
1481276953
8 матчей ниодного гола....так се укрепление да ещё за 15 лямов....
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Зарема лис
1481277163
Игрок хороший ,но сейчас у него спад, но может побороться за мяч в атаке и вернутся в оборону, обладает хорошей техникой и ударом!Даже не знаю, не зря же его трансфер марк оценивает в 15 лямов:D
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APchelov
1481279121
Кликуха ему уже есть - Кин-дза-дза. Пусть приезжает )
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Deadlord
1481279742
Это который пенальти на Евро бил?Аахвхах
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RedGreenHooligan
1481280146
В нынешнем сезоне АПЛ Дзадза провел восемь матчей, не сумев забить ни одного гола. Его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро. ---- Ребят, берите)) еще Самедова и Жиркова... и тогда точно от Легий и Аеков не вылетите))) по ФФП не допустят) хоть отмазка будет нормальная)))
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Топс
1481283674
Смолов красавчик, усилил бы Спартак
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Karel1977
1481285881
Может быть Дзюбзы?:-)
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ivanthebest
1481293845
Ну так себе вариант... Хотя из уровневых вариантов будет кого-то другого трудно подписать... При всём при том Дзадза может норм зайти, возраст норм, просто нужна та команда... Уровень у него есть, с ментальностью проблемы. Но, это Каррера может поправить... Да и если директор Сассуоло придёт, то этот трансфер в разы будет легче провернуть...
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Juve1897
1481296405
Я не могу понять тут недовольных, разговоры про его пенальти на ЧЕ! В Россию может приехать молодой игрок основного состава сборной Италии!! Когда у нас играл действующий игрок сборной Италии? Пустые разговоры ведёте, господа недовольные глоры.
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t98
1481301919
Блин Я ненароком попутал и решил что Говнодзюбу возвращают
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