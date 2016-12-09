«Спартак» заинтересован в покупке Дзадзы

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», может продолжить карьеру в России. Сообщается, что 25-летним итальянцем заинтересовался «Спартак».

В услугах форварда нуждается главный тренер красно-белых Массимо Каррера, который знаком с возможностями игрока по работе в сборной Италии. Отмечается, что трансфер может состояться уже этой зимой. В данный момент ведутся переговоры.

В нынешнем сезоне АПЛ Дзадза провел восемь матчей, не сумев забить ни одного гола. Его рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро.