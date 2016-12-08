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    Агент Кришито полностью уверен, что игрок останется в «Зените»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито не покинет команду в зимнее трансферное окно. Об этом заявил агент игрока Андреа Д’Амико, комментируя информацию об интересе к его клиенту со стороны «Интера».

    «Заинтересованность «Интера» понятна, ведь Кришито – футболист топ-уровня. Но «Зенит» не намерен его продавать.

    Доменико – капитан, Луческу уверен в нем. Я на сто процентов уверен, что Кришито останется. Он счастлив в Санкт-Петербурге», – сказал Д’Амико.

    Действующее соглашение Кришито с «Зенитом» рассчитано до лета 2018 года.

    Источник: Football Italia

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    08.12.2016 19:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      КЛЕОПАТРА 8 декабря 2016, 20:50

      мы своих не отдадим!))

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