Ташуева не взяли в «Нант» из-за незнания французского языка

Российский специалист Сергей Ташуев прокомментировал назначение главным тренером «Нанта» Сержиу Консейсау, а не его. Напомним, ранее Ташуев заявлял, что ведет переговоры с французским клубом.

«Я знаю, что в «Нант» назначили Сержиу Консейсау, а не меня. Он знает французский, а это был первый вопрос, который мне задали. Также было условие, что весь тренерский штаб остается прежним, немного странно. Вчера мне сказали, что есть две кандидатуры – я и Консейсау, сегодня клуб сделал выбор – это его право. Когда мне предложили этот вариант, то я сразу сказал, что с удовольствием поехал бы работать во Францию. Во время переговоров стало понятно, что руководство больше склоняется к варианту с Консейсау.

Мне было очень приятно, что меня лоббируют в такой клуб, как «Нант». С другой стороны, я понимаю, что на сегодняшний день у России не самый лучший рейтинг на международной арене. Наша задача это изменить. Есть в Европе группа людей, которые понимают, что российские тренера могут решать высокие задачи и давать результат. Я рассматривал только варианты в Европе, поэтому если до Нового Года ничего не появится, то после праздников поеду в Европу. Там у меня будет стажировка и кроме того планирую пообщаться с некоторыми менеджерами и руководителями. Попытаюсь выйти на другой уровень», – сказал Ташуев.