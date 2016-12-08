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  • Нехайчик: «У Серхио Рамоса где-то лежит моя футболка. Ну, тряпочка такая, чтобы пол протирать»

Нехайчик: «У Серхио Рамоса где-то лежит моя футболка. Ну, тряпочка такая, чтобы пол протирать»

8 декабря 2016, 14:12
3

Полузащитник «Оренбурга» Павел Нехайчик рассказал об игре БАТЭ в Лиге чемпионов в 2008 году. Также футболист вспомнил, что поменялся футболками с защитником «Реала» Серхио Рамосом.

– Кто из «Реала» выделялся больше остальных?

– Я играл на одном фланге с Роббеном. Естественно, он нас полоскал всю игру, но минут за 20 до конца у них была замена. Мы с крайним защитником смотрим – на бровке стоит молодой и неизвестный парень. Читаю на спине: «Хи-гу-а-ин» какой-то. Думаю: кто-то из дубля, наверное, сейчас полегче будет. Но в первой же атаке он получил мяч, я пошел встречать, а метрах в пяти меня страховал Саня Юревич. Игуаин ничего не стал придумывать – просто пробросил мяч в одну сторону, а по другой нас обежал и спокойно навесил. Мы с Юревичем переглянулись: «Лучше верните Роббена».

– Футболками с кем-то поменялись?

– С Серхио Рамосом. Он тогда правым защитником был, мы постоянно друг против друга играли, вот и договорились. Так что сейчас у него где-то лежит моя футболка – ну, тряпочка такая, чтобы пол протирать. Ха-ха!

– С «Ювентусом» после «Реала» было проще?

– Намного! Мы уже посмотрели, что такое Лига чемпионов, и поняли: тут тебя никто не убьет, не покалечит – выходи и играй в футбол. Плюс, на теории стало понятно, что «Ювентус», в отличие от «Реала», дает играть. Если «Реал» забирал мяч в течение пяти секунд, то итальянцы вели себя спокойнее: хотите, играйте в пас, хотите – обыгрывайте.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург БАТЭ Реал Рамос Серхио Игуаин Гонсало Роббен Арьен Нехайчик Павел
Комментарии (3)
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x-x-x-x-x
1481202603
прикольный Нихайчик! видно простой парень. молодец!!!!! удачи тебе в дальнейшем во всем!!!!!
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Аскорбин
1481206063
Что ж ты дружек футболку своего родного клуба половой тряпкой назвал.Наверно и играть стыдился в этой команде.?!
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hellkid
1481266626
улыбнуло :) парень с юмором, побольше бы таких интервью!
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