Ташуева зовут в «Нант»

Российский специалист Сергей Ташуев может возглавить французский «Нант». Напомним, что последним местом работы тренера была «Кубань».

«В настоящий момент нахожусь в фазе ожидания, веду переговоры. Есть один вариант из Франции. Не стану скрывать, это «Нант», достаточно сильный клуб. Но комментировать пока рано. Наберите через пару дней.

Я сам хочу поработать именно за рубежом. Не хочется идти туда, где мне скажут: чтобы попасть в команду Премьер-лиги, нужно выйти на условного губернатора, съездить с ним на рыбалку, и тогда все получится. Для меня это диковато, такая система немножко напрягает. Не буду называть клубы, но у нас так.

Как появился вариант с «Нантом»? Позвонили мои европейские менеджеры. Они меня хорошо знают, предложили пообщаться. Я ответил: «Хорошо, давайте общаться». Они понимают, какой футбол я прививаю своим командам. Это футбол атакующий, у меня все команды много забивали: «Анжи», донецкий «Металлург», «Краснодар», «Кубань». Что касается «Нанта», повторюсь, комментировать это как свершившийся факт рано, но в течение двух дней ситуация должна проясниться», – сказал он.