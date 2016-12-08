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  • Талалаев считает Карреру лучшим иностранным тренером в России

Талалаев считает Карреру лучшим иностранным тренером в России

8 декабря 2016, 10:38
11

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев назвал Массимо Карреру лучшим иностранным специалистом в российском футболе. Напомним, что итальянец довольно успешно работает со «Спартаком», который лидирует в турнирной таблице.

«Если честно, то, работая в ФНЛ, больше следишь за чемпионатом России. Но работа иностранных специалистов впечатляет. Тот же Зидан, который вышел и сразу добился результата, не может не привлекать взгляды. Его целеустремленность и умение управлять звездами. Поэтому если говорить о зарубежных специалистах, то лучший в этом году был Зинедин.

Что же касается наших специалистов, то ведь никто не ожидал такого взлета от «Амкара». А команда показывает хорошую игру и находится в верхней части турнирной таблице. Знаю, что Гаджи Гаджиев может хорошо готовить команды. Но, на мой взгляд, также стоит отметить взлет «Терека». И если сказать по-русски, то Рашид Рахимов набирает большое количество очков, на что его команда могла претендовать исходя из качества футболистов и качества подготовки.

Если говорить о лучшем назначении иностранного специалиста в РФПЛ, то тут свое предпочтение безусловно отдам Каррере. У Луческу за спиной много опыта, он выигрывал различные титулы, и для него нет неожиданностей. Каррера же приходил, будучи тренером по игрокам обороны, как вдруг на него свалилось это всe. Но он сумел привести «Спартак» на первое место в турнирной таблице, несмотря на многие трудности. Поэтому если сравнивать их, то для Карреры это поступательное движение вперед, и с этим сложно спорить.

Также следует отметить успех «Лестера» и Раньери на прошлогоднем промежутке. Но сейчас к команде есть много вопросов. Многие специалисты говорили, что эта сказка скоро закончится. Хотя он и сделал практически невозможное, спад был ожидаем», — сказал специалист.

Россия. Премьер-лига Спартак Тамбов Талалаев Андрей Каррера Массимо
Комментарии (11)
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oyabun
1481185163
Если даже что то пойдет вопреки планам с командой (тьфу, тьфу..) дальше, надо отдать должное Каррере. На данный момент он сделал максимально возможное с теми игроками, что ему достались еще от Аленичева. А с весны посмотрим уже на его подготовку команды и то усиление, которое он запросил у клуба.
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Диктор
1481186016
Полностью согласен-Каррера совершил маленькое чудо с командой и сразу же завоевал сердца всех болельщиков Спартака.Думаю весной мы увидим коллектив который будет рвать всех и вся.Очень уважаю его как специалиста.
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Zeff
1481187617
Весной всё будет иначе. Зенит, Ростов, и Краснодар будут на ходу, т.к. подготовку к сезону начнут раньше. А Спартак начнёт весну серией невнятных игр и поражений.
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LokoGoGo
1481189925
а не Бердыев?
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RNR4uK
1481237036
он же только пол года тренирует. Да, ща со спартаком на 1 месте, в след сезоне если будет ниже идти, шквал критики будет. Рановато на самом деле за пол года судить
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Maxim Nik
1481720648
Дело не только в тренере, игроки стараются.
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