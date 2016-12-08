Талалаев считает Карреру лучшим иностранным тренером в России

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев назвал Массимо Карреру лучшим иностранным специалистом в российском футболе. Напомним, что итальянец довольно успешно работает со «Спартаком», который лидирует в турнирной таблице.

«Если честно, то, работая в ФНЛ, больше следишь за чемпионатом России. Но работа иностранных специалистов впечатляет. Тот же Зидан, который вышел и сразу добился результата, не может не привлекать взгляды. Его целеустремленность и умение управлять звездами. Поэтому если говорить о зарубежных специалистах, то лучший в этом году был Зинедин.

Что же касается наших специалистов, то ведь никто не ожидал такого взлета от «Амкара». А команда показывает хорошую игру и находится в верхней части турнирной таблице. Знаю, что Гаджи Гаджиев может хорошо готовить команды. Но, на мой взгляд, также стоит отметить взлет «Терека». И если сказать по-русски, то Рашид Рахимов набирает большое количество очков, на что его команда могла претендовать исходя из качества футболистов и качества подготовки.

Если говорить о лучшем назначении иностранного специалиста в РФПЛ, то тут свое предпочтение безусловно отдам Каррере. У Луческу за спиной много опыта, он выигрывал различные титулы, и для него нет неожиданностей. Каррера же приходил, будучи тренером по игрокам обороны, как вдруг на него свалилось это всe. Но он сумел привести «Спартак» на первое место в турнирной таблице, несмотря на многие трудности. Поэтому если сравнивать их, то для Карреры это поступательное движение вперед, и с этим сложно спорить.

Также следует отметить успех «Лестера» и Раньери на прошлогоднем промежутке. Но сейчас к команде есть много вопросов. Многие специалисты говорили, что эта сказка скоро закончится. Хотя он и сделал практически невозможное, спад был ожидаем», — сказал специалист.