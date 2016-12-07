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    «Вест Хэм», «Эвертон» и «Суонси» проявляют интерес к Дзагоеву

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев имеет повышенный интерес со стороны английских клубов. К футболисту присматриваются «Вест Хэм», «Эвертон» и «Суонси Сити». Ранее сам хавбек отметил, что ему нравится АПЛ. Нынешний контракт Дзагоева с армейцами истекает летом 2019 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 16 миллионов евро.

    Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате России девять матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

    Источник: Daily Mail

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    07.12.2016 15:32
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 8 декабря 2016, 00:55

      Сейчас это не актуально,какая Англия?там бегать надо,вот если в чемпионат Израиля то еще поверю..ну или Швейцарии

      0
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      Рейтинг: +6

      Duken 7 декабря 2016, 18:25

      Суонси тоже норм

      -1
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 > Duken 13 августа 2017, 13:53

      Ещё раз полезешь,загоню минусами в жопу!

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 7 декабря 2016, 16:54

      очередная утка точно такая же как про Арсенал и Кокошку

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Garrincha58 8 декабря 2016, 05:53

      почему?может быть и правдой... это же не мю или челси

      0
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      Рейтинг: +1659

      KalterJax 7 декабря 2016, 16:19

      Валить надо! щас глобальная перестройка грядёт в ЦСКА, плюс проблемы с финансами ... неизвестно ещё, чем это всё аукнется) повторять судьбу Игорька, братьев деревянных и Игнашевича, думаю не стоит)

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > KalterJax 7 декабря 2016, 16:33

      Ты о своих лучше думай, кому на какой запасной путь уйти.

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 7 декабря 2016, 16:19

      Дзагоев лечится больше чем играет, так что это все кря кря кря,)

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad > Dgad 7 декабря 2016, 16:38

      Не ну он реально часто в лазарете, а в такие клубы редко берут игроков которые "хрустальные"

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 декабря 2016, 16:16

      Для саморазвития хорошо бы перейти

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 7 декабря 2016, 16:13

      Пусть пробует, только там пахать надо

      0
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      Рейтинг: +588

      Sergil 7 декабря 2016, 16:12

      Гинер не любит продавать россиян, он только негров отдает :)

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 декабря 2016, 16:03

      Последний шанс Алана... Иначе как конифей так и останется в вонючем стойле...

      3
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 7 декабря 2016, 16:01

      вы чёёёё он до старости будет играть в цска. пока песок сыпаться не будет

      -1
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      Рейтинг: +63

      barca9651 > Etiainen 7 декабря 2016, 17:03

      игроками ЦСКА хотя бы интересуются) а чего добился твой паровоз?

      -1
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