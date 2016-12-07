«Вест Хэм», «Эвертон» и «Суонси» проявляют интерес к Дзагоеву

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев имеет повышенный интерес со стороны английских клубов. К футболисту присматриваются «Вест Хэм», «Эвертон» и «Суонси Сити». Ранее сам хавбек отметил, что ему нравится АПЛ. Нынешний контракт Дзагоева с армейцами истекает летом 2019 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 16 миллионов евро.

Полузащитник в текущем сезоне провел в чемпионате России девять матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.