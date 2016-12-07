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    Онопко и Овчинников могут уйти из ЦСКА вслед за Слуцким

    Во вторник, 6 декабря, было официально объявлено об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА. В среду команда проведет последний матч под его руководством в Лондоне против «Тоттенхэма», в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

    Эта отставка может повлечь за собой уход из армейского клуба и его помощников – Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. Виктор Онопко работает в ЦСКА с 11 сентября 2009 года – тогда он вошел в тренерский штаб Хуанде Рамоса. После ухода испанца экс-спартаковец остался в системе клуба. Сергей Овчинников появился в команде 14 декабря 2014 года, став старшим тренером армейцев.

    Наиболее вероятным кандидатом на вакантную должность называется Виктор Гончаренко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2016 11:24
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2744

      a_who 7 декабря 2016, 18:27

      думаю , что конюшня ничего не потеряет )))

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 7 декабря 2016, 14:49

      Смотрю я последние годы на новости... Я тоже могу генерировать такие. "Гинер может продать ЦСКА. Ну или не будет он продавать... Я хз"

      0
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 7 декабря 2016, 14:36

      Онопко в пору футболиста был уважаемым игроком, пусть уходит и работает самостоятельно, если в состоянии! Пусть только о Спартаке не мечтает, поцелуй армейского флага мы ему не простим!

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Опорник84 7 декабря 2016, 20:34

      ..и он вам не простит,что вы ему не простите..

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 7 декабря 2016, 14:20

      Онопка пора самому начинать тренировать команды!!! уважаемый был игрок,должен стать хорошим тренером

      0
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 7 декабря 2016, 13:32

      Уйдут со Слуцким в Антарктиду пингвинов гонять )))
      Пингвины селедкой будут им платить зп

      3
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      Рейтинг: +107

      nikita08 7 декабря 2016, 12:42

      пойдут за Бегемотом дальше.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 декабря 2016, 12:38

      Амбициозным молодым тренерам, пусть даже и старшим, будет трудновато перепрыгнуть молодого "главного"...
      К своим клубам, судя по всему, они не привязаны, а значит и ловить в ЦСКА им нечего.... и что самое важное, если они уходят, значит уверены в том, что Гончаренко пришёл НАДОЛГО...

      0
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      Рейтинг: +1659

      KalterJax 7 декабря 2016, 12:21

      Ого) Тогда и Сергею Иванычу к нам) Пашинин в штабе, Лось, а тут ещё и Босс будет ... вся гвардия в сборе будет)

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 декабря 2016, 12:02

      Слава богу!Меня всегда поражали"помошники Слуцкого".Боюсь что куда бы он не отправился они тут же попросятся "поработать".

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 декабря 2016, 11:29

      Если нужна глобальная перезагрузка,то пусть все уходят,нужен свежий глоток

      0
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