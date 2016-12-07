Капитан «Бешикташа»: «Хотим достойно представить Турцию в Лиге Европы»

Полузащитник «Бешикташа» Огужан Озякуп, который вывел свою команду на матч в Киеве против «Динамо» с капитанской повязкой, пообещал достойно выступить весной в Лиге Европы.

«Мы очень, очень огорчены. Досада читалась на лице каждого игрока в раздевалке. Хотим поскорее забыть этот матч и достойно представить Турцию в Лиге Европы», – заявил Озякуп.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» – «Бешикташ» закончился со счетом 6:0. Турки закончили турнир на третьей строчке в группе В. Отставание от «Бенфики» и второй позиции составило одно очко.