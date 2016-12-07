Грубые ошибки лишили «Бешикташ» плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Бешикташа» Олкай Шахан уверен, что ошибки в матче с киевским «Динамо» на выезде не позволили команде попасть в плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы намеревались выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но грубые ошибки лишили нас такой возможности. Будем надеяться, что в Лиге Европы мы выступим лучше.

Мы впервые проиграли в этом сезона. «Бешикташ» – действующий чемпион Турции, и мы уверены, что нам по силам повторить успех», – сказал Шахан.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» – «Бешикташ» закончился со счетом 6:0. Турки закончили турнир на третьей строчке в группе В. Отставание от «Бенфики» и второй позиции составило одно очко.