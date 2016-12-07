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Карпин выразил восхищение игроками и тренерами «Ростова»

7 декабря 2016, 01:50
13

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился эмоциями от выхода «Ростова» в плей-офф Лиги Европы. Напомним, ничья в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (0:0) обеспечила российскому клубу третье место в группе.

«Можно только восхититься «Ростовом», его игроками и тренерами. В первом тайме у соперника вообще не было ни одного яркого момента. Во втором, когда выпустили двух свежих игроков, пошло мощное давление. Это еще наверняка связано с большой усталостью футболистов «Ростова». Наши ребята были не такими свежими, как обычно. Думаю, это следствие и ментальной нагрузки, и накопившейся физической усталости, и смены погоды. В последние 15 минут нападающие «Ростова» не давали своим защитникам отдыха, теряли мячи, и давление на оборону было постоянно.

Джанаева, конечно, надо отметить, но стоит также отметить и других игроков команды. А лучший однозначно Мевля – самый свежий, самый подвижный, и этого как раз не хватало его партнерам. В той ситуации, в которой оказался «Ростов» в начале сезона, когда ушли некоторые игроки, были непонятки с финансированием, тренером, это просто чудо», – сказал Карпин в эфире программы «Все на матч».

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Ростов ПСВ Джанаев Сослан Мевля Миха Карпин Валерий
Комментарии (13)
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арейская
1481068927
Восхищение выражает не только Карпин, думаю вся страна в восторге от игры "Ростова"
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84aivengo
1481078164
ростов показал цска,как надо выходить из таких групп..
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I'm
1481093759
Ростов просто МО-ЛОД-ЦЫ!!!!!!!!!!!!
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hodyrev
1481094509
да,Джанаев и мевля были лучшие в том матче однозначно!!!поэтому подписываюсь к Карпину-это чудо)
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vgarakh
1481094542
Да, ребятишки , вы повеселили, получил огромное удовольствие от игры ПСВ-Ростов. Молодцы, вы действительно Мужики!!!
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balaton78
1481094785
Российскому футболу нужны такие эмоции! Спасибо Ростов! Привет всем кто не верил в команду!
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SPACE TRUCKIN
1481097251
согласен с Карпиным-Миха Мевля был лучшим-без суеты и основательно играл.Отметил бы ещё,кроме Джанаева,Граната-вовремя подстраховал,иначе поводов для радости сейчас бы не было...
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Виталий1
1481100809
Присоединяюсь.
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meiram
1481123679
Молодцы, мужики!
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Mi6
1481134527
Молодцы!!!
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