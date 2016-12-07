Карпин выразил восхищение игроками и тренерами «Ростова»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился эмоциями от выхода «Ростова» в плей-офф Лиги Европы. Напомним, ничья в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ (0:0) обеспечила российскому клубу третье место в группе.

«Можно только восхититься «Ростовом», его игроками и тренерами. В первом тайме у соперника вообще не было ни одного яркого момента. Во втором, когда выпустили двух свежих игроков, пошло мощное давление. Это еще наверняка связано с большой усталостью футболистов «Ростова». Наши ребята были не такими свежими, как обычно. Думаю, это следствие и ментальной нагрузки, и накопившейся физической усталости, и смены погоды. В последние 15 минут нападающие «Ростова» не давали своим защитникам отдыха, теряли мячи, и давление на оборону было постоянно.

Джанаева, конечно, надо отметить, но стоит также отметить и других игроков команды. А лучший однозначно Мевля – самый свежий, самый подвижный, и этого как раз не хватало его партнерам. В той ситуации, в которой оказался «Ростов» в начале сезона, когда ушли некоторые игроки, были непонятки с финансированием, тренером, это просто чудо», – сказал Карпин в эфире программы «Все на матч».