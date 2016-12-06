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    Источник: «Решение о назначение Гончаренко в ЦСКА принято»

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко возглавит ЦСКА после ухода Леонида Слуцкого. Предполагается, 39-летнего белорусский специалист покинет башкирский клуб в четверг.

    «Принципиальное решение о назначении Гончаренко принято. Сергей Овчинников и Виктор Онопко, скорее всего, останутся в тренерском штабе команды», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

    Последний матч под руководством Слуцкого ЦСКА проведет в среду против английского «Тоттенхэма» в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

    Источник: ТАСС

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    06.12.2016 20:46
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 7 декабря 2016, 11:36

      Игроков менять надо , а не тренера.

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 7 декабря 2016, 00:47

      Успехов!

      0
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      Рейтинг: +653

      MichelWB 7 декабря 2016, 00:09

      ЦСКА + Бердыев было бы интереснее. ИМХО

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 6 декабря 2016, 23:40

      ожидаемое назначение

      1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 6 декабря 2016, 22:03

      Во всяком случае, будет интересно.

      0
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 6 декабря 2016, 21:50

      Как себя поведёт новый тренер.Если некоторые ветераны быковать начнут, умничать при всех,то у Гончаренко ничего не получится.Ведь у него игра основана на дисциплине. Тренер он сильный,но внешность не грозная.))

      0
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      Рейтинг: +653

      MichelWB > yorgenbarenz 6 декабря 2016, 23:46

      Не совсем новый. Гончаренко работал в ЦСКА, команда его знает как и он команду. И если это не было спланировано Гинером, то я арабский шейх.

      0
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 6 декабря 2016, 21:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пфф Я в шоке !!! они бы еще из ФНЛ кого-нибудь позвали))))Гинер ну построил ты стадион ,ну на тренере так не стоит дешевить. Неужели денег нет ЗП нормальному платить!Вот и будете как УФА в обороне

      -4
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      Рейтинг: +2269

      dyema > ДяДь ПашА 6 декабря 2016, 21:50

      Нормальному, если что, нормальную неустойку платить придётся, а с Гончаренко по тихому разойтись можно.
      Да и далеко не худший вариант.........

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > ДяДь ПашА 6 декабря 2016, 21:51

      пфф... Гончаренко хоть и молодой тренер, но уже опытный! он так то со скромным БАТЭ играл здорово в ЛЧ и Баварию у себя прикладывал да и не только ее... + ко всему о его назначении было известно уже за год, когда он был помошником Слуцкого и изучал команду изнутри, а потом ушел набираться опыта в Уфу, так что бред, что Гончаренко не уровень ЦСКА

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 6 декабря 2016, 20:51

      Много у него дел будет. По хорошему минимум 30 - 40 % состава надо обновить!

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      Рейтинг: +101

      hodyrev > Dellleone 7 декабря 2016, 11:26

      По хорошему,линию защиты глобально обновить,а остальных хорошенько встряхнуть

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > hodyrev 8 декабря 2016, 00:11

      Согласен !

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