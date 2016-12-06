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    Глушаков – о своем голе «Рубину»: «Да, да, да, как всегда по воробьям»

    Хавбек «Спартака» Денис Глушаков с юмором прокомментировал мяч, забитый им в ворота «Рубина» (2:1) во встрече 17-го тура РФПЛ. Напомним, игрок красно-белых оказался первым на подборе в районе линии штрафной и ударом сходу при помощи незначительного рикошета от бедра защитника казанцев поразил левый от Сергея Рыжикова угол ворот. Примечательно, что подобный гол полузащитник забил «Амкару» в игре 14-го тура.

    «Да, да, да, как всегда по воробьям», – написал Глушаков на своей странице в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    06.12.2016 15:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6

      Duken 6 декабря 2016, 18:21

      Гол на сервант не положишь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 6 декабря 2016, 17:03

      Бил по воробьям, попал по татарам.
      Знать недаром.

      0
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 6 декабря 2016, 16:39

      ЭТО ПОХОРОНЫ!!!!

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 декабря 2016, 16:32

      Чмок на кокс проверить надо..

      -2
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 6 декабря 2016, 16:14

      посмотри в таблицу зависник..... получи негативчику

      0
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