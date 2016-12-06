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    УЕФА отправил ЦСКА мотивировочную часть решения по делу Еременко

    В УЕФА подтвердили, что ЦСКА была отправлена мотивировочная часть решения о дисквалификации полузащитника Романа Еременко.

    «Мы отправили мотивировочную часть, клуб имеет три дня, чтобы обжаловать решение», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

    Напомним, 18 ноября игрок сборной Финляндии был отстранен на два года за употребление кокаина, который был обнаружен в его крови в результате проверки на допинг после поединка первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Байером» (2:2)

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ в активе Еременко девять встреч, в которых он трижды поразил ворота соперников и сделал две результативные передачи.

    Источник: ТАСС

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    06.12.2016 12:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 6 декабря 2016, 16:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      как вариант признать технические поражения во всех играх этого сезона с участием Ерёменко, так как участие наркоманов не красиво сказывается на имидже РФПЛ и Лиги Чемпионов

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 декабря 2016, 14:01

      Какова суть мотивировочного решения о дисквалификации Р. Ерёменко?
      В любом случае нужно это решение обжаловать.

      0
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      Рейтинг: +24

      _X_A_M_ 6 декабря 2016, 13:39

      Гинер, верим!))

      1
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