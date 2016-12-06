УЕФА отправил ЦСКА мотивировочную часть решения по делу Еременко

В УЕФА подтвердили, что ЦСКА была отправлена мотивировочная часть решения о дисквалификации полузащитника Романа Еременко.

«Мы отправили мотивировочную часть, клуб имеет три дня, чтобы обжаловать решение», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, 18 ноября игрок сборной Финляндии был отстранен на два года за употребление кокаина, который был обнаружен в его крови в результате проверки на допинг после поединка первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Байером» (2:2)

В нынешнем розыгрыше РФПЛ в активе Еременко девять встреч, в которых он трижды поразил ворота соперников и сделал две результативные передачи.