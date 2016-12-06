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Жулиано считает русских девушек самыми красивыми в мире

6 декабря 2016, 08:16
4

Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал о своей жизни в Санкт-Петербурге. По словам бразильца, русские девушки – самые красивые в мире.

— Как вам живется в России? И каково ваше семейное положение?

— Я живу в Петербурге уже четыре месяца, мне все здесь очень нравится, мне нравится город. Пока у меня не было возможности куда-то сходить, побывать в музеях, но, уверен, она еще представится. Я женат, у меня двое детей, они сейчас находятся в Бразилии и ждут, когда я смогу приехать к ним.

— Русские девушки — самые красивые в мире, не так ли?

— Да! Опасно такое говорить, но это правда (смеется). Женщины здесь очень красивые. Они не такие, как в Бразилии, но правда очень красивые.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Жулиано
Комментарии (4)
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filosof sparty
1481009267
Да всё потому, что Россия лучшая страна в мире!!! А девушки, это дар Бога за это)
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dvb
1481011725
Хоть что-то у нас должно быть гораздо лучше чем у других:) вернее Кто-то:)
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Dimon013
1481012033
Не поспоришь)
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hodyrev
1481025151
У нас девушки самые красивые,и от этого шкурятины по всему миру!))
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