Жулиано считает русских девушек самыми красивыми в мире

Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал о своей жизни в Санкт-Петербурге. По словам бразильца, русские девушки – самые красивые в мире.

— Как вам живется в России? И каково ваше семейное положение?

— Я живу в Петербурге уже четыре месяца, мне все здесь очень нравится, мне нравится город. Пока у меня не было возможности куда-то сходить, побывать в музеях, но, уверен, она еще представится. Я женат, у меня двое детей, они сейчас находятся в Бразилии и ждут, когда я смогу приехать к ним.

— Русские девушки — самые красивые в мире, не так ли?

— Да! Опасно такое говорить, но это правда (смеется). Женщины здесь очень красивые. Они не такие, как в Бразилии, но правда очень красивые.