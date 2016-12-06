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    Бурлак не собирается переходить из «Рубина» в «Локомотив»

    Защитник «Рубина» Тарас Бурлак дал понять, что не покинет казанский клуб в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин намерен вернуть в команду троих ее воспитанников — Динияра Билялетдинова, Магомеда Оздоева и Тараса Бурлака.

    «Собираюсь ли я возвращаться в «Локомотив», который сейчас возвращает воспитанников? «Локо» дал мне дорогу в большой футбол, от руководства до партнеров. На 99% могу сказать, что остаюсь в «Рубине», – заявил Бурлак.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2016 07:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +427

      policepnz 6 декабря 2016, 10:03

      конечно не собирается кому он нужен с такой рожей теперь и с такими соплями, конечно же Зениту!

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 6 декабря 2016, 08:03

      На хрена Семину нужна плакса?

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