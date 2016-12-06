Глушаков: «Игроки «Рубина» падали каждую минуту и лежали. Загорали, что ли?»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 17-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1) заявил, что игроки соперника часто падали и симулировали. Отметим, что в данной встрече хавбек отметился голом, который принес его команде победу.

– Много было разговоров об эпизоде, где вы прямой ногой сыграли.

– Какой прямой ногой? Они там каждую минуту падали, лежали. Загорали, что ли? Столько нельзя падать и симулировать. Не люблю таких футболистов.