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    Глушаков: «Игроки «Рубина» падали каждую минуту и лежали. Загорали, что ли?»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 17-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:1) заявил, что игроки соперника часто падали и симулировали. Отметим, что в данной встрече хавбек отметился голом, который принес его команде победу.

    – Много было разговоров об эпизоде, где вы прямой ногой сыграли.

    – Какой прямой ногой? Они там каждую минуту падали, лежали. Загорали, что ли? Столько нельзя падать и симулировать. Не люблю таких футболистов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2016 00:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 6 декабря 2016, 10:02

      Читаю и просто офигеваю,10 лет были в жо.е молчали,пол сезона впереди,а столько слов уже,столько говн.,мясо ни когда не поменять,одни черти от ренгольда до глушака!!!

      1
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 6 декабря 2016, 09:09

      зазвездился товарищ!!

      3
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 6 декабря 2016, 02:05

      Играл бы молча,второй Дзюба становится

      2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 6 декабря 2016, 01:43

      Все разговоры игроков и тренеров о качестве судейства-это оправдания неудачных игр.Вопрос должен решаться президентами клубов в РФС.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 6 декабря 2016, 01:38

      О, глушак себя звездой почувствовал

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 декабря 2016, 01:27

      Глушаков начинает говорить как дзюба,не хорошо это,хотя опять забил важный гол,вот это хорошо

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor 6 декабря 2016, 01:19

      Рубин уже представлял себя в отпуске в жарких странах.

      -2
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      Рейтинг: +664

      Небесная 6 декабря 2016, 00:40

      Какой прямой ногой? У меня ноги кривые - сказал Глушаков

      3
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      Рейтинг: +48

      джексон102 6 декабря 2016, 00:34

      100%-ое пенальти было.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 6 декабря 2016, 00:28

      Погода хорошая че непозогарать то

      0
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