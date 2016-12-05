Шалимов заявил, что у игроков «Краснодара» нет менталитета победителей

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал итог матча 17-го тура РФПЛ, в котором «быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1). По словам специалиста, он не доволен исходом данного поединка, отметив, что его подопечные не обладают менталитетом победителей.

«Результатом матча мы, конечно же, не удовлетворены, играли дома, владели полностью инициативой. Знали, что «Крылья» хороши в контратаках, были к этому готовы. Наши защитники сыграли хорошо в этом плане. Мы пропускали, но не так много, как могло быть. Соперник находится в очень хорошем состоянии.

Понятно, что мы играли с преимуществом, понятно, что мы имели больше моментов, забили гол, потом произошло что-то непонятное. Стали терять инициативу, отдали мяч сопернику, получили угловые, штрафные. Десять минут провала. Это очень сильно тревожит. С таким менталитетом выигрывать трудно, когда не умеешь выигрывать или боишься выигрывать», – сказал Шалимов.