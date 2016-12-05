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  • Шалимов заявил, что у игроков «Краснодара» нет менталитета победителей

Шалимов заявил, что у игроков «Краснодара» нет менталитета победителей

5 декабря 2016, 22:37
10

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал итог матча 17-го тура РФПЛ, в котором «быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1). По словам специалиста, он не доволен исходом данного поединка, отметив, что его подопечные не обладают менталитетом победителей.

«Результатом матча мы, конечно же, не удовлетворены, играли дома, владели полностью инициативой. Знали, что «Крылья» хороши в контратаках, были к этому готовы. Наши защитники сыграли хорошо в этом плане. Мы пропускали, но не так много, как могло быть. Соперник находится в очень хорошем состоянии.

Понятно, что мы играли с преимуществом, понятно, что мы имели больше моментов, забили гол, потом произошло что-то непонятное. Стали терять инициативу, отдали мяч сопернику, получили угловые, штрафные. Десять минут провала. Это очень сильно тревожит. С таким менталитетом выигрывать трудно, когда не умеешь выигрывать или боишься выигрывать», – сказал Шалимов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов Шалимов Игорь
Комментарии (10)
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acer2003
1480967171
Менталитет победителей должен прививать тренер.Это камень в свой огород .
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ivanthebest
1480967264
Так в команде почти нет титулованных игроков, откуда ему собственно говоря взяться? Пожалуй единственный, чьих железных яиц хватит на полкоманды, это Федот. Но, его одного мало, нужно чтобы у других тоже были железные яйца если хотите на что-то серьёзное претендовать. Честно, был бы рад, если бы Краснодар обошёл в таблице конях. Ибо Краснодар не может не вызывать симпатий из-за своих правильных действий в развитии, даже у болельщиков других клубов.
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Бриг
1480967581
Шалимов много уже в своей жизни назаявлял. Пора результат какой-то показывать.
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Zeff
1480967609
У Шалимова тоже нет.
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nemolod
1480968523
Все,как в известном анекдоте,где жена лежит в постели с мужем и вдруг громко и протяжно произносит: "Мужика бы !" А муж ей отвечает: "Да где ж его сейчас найдешь в ТРИ ЧАСА НОЧИ?"
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Gullit 76
1480970798
Вот и займись настройкой их мироощущения ты же тренер или нет?Пока не понятно.
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life85
1480979397
Т.е. при Кононове был , а теперь его не стало ? Так может дело в тренере?
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yorgenbarenz
1481013585
Для того,чтобы привить что-то ,надо доставать шприц и ширять всех поголовно.
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Каратель помойников
1481015497
так на то ты и тренер,а в прошлом игрок хороший чтобы привить этот менталитет.прививай и как можно скорее,от этого ЧР только выиграет
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