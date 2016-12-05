Дальний выстрел Глушакова принес «Спартаку» три очка в матче с «Рубином»

Поздравляю всех Спартаковцев с победой! Закончилась осенняя часть Чемпионата, которую команда провела очень неплохо. Очень надеюсь на то, что и весной Спартак будет радовать нас своими победами и игрой, игрой с душой, с огнём в глазах, за что мы так любим НАРОДНУЮ КОМАНДУ!!!
Сегодня в Москве прошел матч 17-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином». Хозяева поля одержали волевую победу над своим соперником со счетом 2:1 благодаря голу Дениса Глушакова. Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.
0:1 – Жонатас, 38
1:1 – Промес, 43
2:1 – Глушаков, 74