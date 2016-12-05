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    Дальний выстрел Глушакова принес «Спартаку» три очка в матче с «Рубином»

    Сегодня в Москве прошел матч 17-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином». Хозяева поля одержали волевую победу над своим соперником со счетом 2:1 благодаря голу Дениса Глушакова. Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.

    0:1 – Жонатас, 38

    1:1 – Промес, 43

    2:1 – Глушаков, 74

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2016 21:29
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 декабря 2016, 19:43

      Поздравляю всех Спартаковцев с победой! Закончилась осенняя часть Чемпионата, которую команда провела очень неплохо. Очень надеюсь на то, что и весной Спартак будет радовать нас своими победами и игрой, игрой с душой, с огнём в глазах, за что мы так любим НАРОДНУЮ КОМАНДУ!!!

      0
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      Рейтинг: +134

      FCQ 5 декабря 2016, 23:04

      С пабедой СПАРТАЧИ теперь всем видно какой Спартак слепым внимательно на таблицу внимание

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 5 декабря 2016, 22:49

      и глушак бил не целенаправлено ...рикошетом и гол..просто удача..но победа.

      -2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 5 декабря 2016, 22:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      все сложилось бы иначе...удали арбитр промеса вовремя...

      -5
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 5 декабря 2016, 22:44

      Красивейшая и напряженнейшая игра!Спартак заслуженно победил и закономерно находится на первом месте!Достойный матч,в завершение первой части первенства РФПЛ!Чемпионат России по футболу становится всё более интересным...

      4
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 декабря 2016, 22:43

      Поздравляю Спартак с победой. Подтвердили свои чемпионские амбиции. Будет интереснее наблюдать весной за чемпионатом

      2
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 5 декабря 2016, 22:32

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      А почему ни кто не говорит про безобразное судейство и не требует снять главу судейского комитета? Ведь если следовать спартаковской логике которая возникла после игры с Зенитом , то - "Как бы сыграл Спартак, если бы Промеса удалили еще в первом тайме?" "А если бы судья еще показал две заслуженные желтые карточки Макееву"? "А если бы Глушакову судья показал красную карточку за грубую игру прямой нагой?" Ой, ну да, как же я забыл!!! Спартак это же народная команда!!!

      -5
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Бестолковый 5 декабря 2016, 22:33

      Нагой или ногой?

      2
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      Рейтинг: +643

      Symbol > Бестолковый 5 декабря 2016, 22:47

      А еще у Рубина бы никого не удалил, а еще бы сразу Спартаку технарь впаял, что снег идет над стадионом. Не захлебнись!

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 5 декабря 2016, 22:29

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      В любом случаи вторая половина сезона будет провал для свинок. В лучшем случаи 3 место и позорный вылет из лиги европы.

      -10
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Mishanj 6 декабря 2016, 19:43

      Я в отличии от тебя туда не ходу чмырьдяй

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 5 декабря 2016, 22:26

      Отличная получилась игра, спасибо Рубину за достойное сопротивление!
      А Глушаков похоже и вправду в прошлой жизни был могильщиком!)))

      3
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      Рейтинг: +8172

      nik55 5 декабря 2016, 22:26

      молодцы--победили заслуженно

      1
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