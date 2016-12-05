Дальний выстрел Глушакова принес «Спартаку» три очка в матче с «Рубином»

Сегодня в Москве прошел матч 17-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином». Хозяева поля одержали волевую победу над своим соперником со счетом 2:1 благодаря голу Дениса Глушакова. Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.

0:1 – Жонатас, 38

1:1 – Промес, 43

2:1 – Глушаков, 74