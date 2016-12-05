Гришин: «Кононов более достойный кандидат на пост главного тренера ЦСКА, чем я»

Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможной отставке Леонида Слуцкого, возглавляющего первую команду. По словам специалиста, наиболее достойным кандидатом на данную должность является экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов.

– Появилась информация, что Леонид Слуцкий в декабре уйдет в отставку. Если это случится, вы готовы возглавить главную команду ЦСКА?

– Во-первых, мне неэтично говорить об этом, пока не появилась официальная информация, пока все это лишь слухи. Во-вторых, думаю, есть более достойные кандидаты. Мне очень нравилось, как работал Кононов. Видел его «Краснодар» вживую, мы с семьей всегда на футбол ходим. Четко видно, чего от команды хочет Кононов. Очень сильный специалист, он более достойный, чем я. Тем более он сейчас без команды… Но вообще это решать руководству клуба, лучше у них спросите. Я не имею права комментировать такие вопросы.