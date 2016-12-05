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    Прокофьев и Бодул – в атаке «Амкара» на игру с «Оренбургом»

    «Амкар» и «Оренбург» определились с составами, в которых они выйдут на игру 17-го тура РФПЛ.

    «Амкар»: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Милькович, Гол, Огуде, Баланович, Прокофьев, Бодул.

    Запасные: Будаков, Хомич, Черенчиков, Конде, Комолов, Гиголаев, Хурцидзе, Йовичич, Анене, Салугин.

    «Оренбург»: Гутор, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Жунич, Бреев, Воробьев, Афонин, Нехайчик, Коронов, Саная.

    Запасные: Абакумов, Руденко, Кацалапов, Шогенов, Парняков, Ефремов, Бамба, Делькин.

    Поединок пройдет в Перми на стадионе «Звезда» и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: РПЛ

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    05.12.2016 13:12
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