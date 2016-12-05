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    РФПЛ. «Амкар» трижды безответно огорчил «Оренбург»

    В поединке 17-го тура РФПЛ «Амкар» в Перми добился убедительной победы над «Оренбургом». В составе хозяев голами отметились Брайн Идову и Роланд Гиголаев. Еще один мяч защитник «Оренбурга» Ивица Жунич отправил в свои ворота.

    Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

    Амкар (Пермь) – Оренбург – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Жунич, 21 (в свои ворота); 2:0 – Идову, 35; Гиголаев, 90.

    Амкар: Селихов, Зайцев, Идову (Гиголаев, 82), Джикия, Занев, Милькович, Гол (Комолов, 40), Огуде, Баланович, Прокофьев (Анене, 68), Бодул.

    Оренбург: Гутор, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Жунич, Бреев (Ефремов, 88), Воробьев, Афонин, Нехайчик (Шогенов, 70), Коронов (Бамба, 64), Саная.

    Предупреждения: Зайцев, 25; Прокофьев, 29; Занев, 80; Джикия, 90 – Коронов, 32; Малых, 84.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2016 15:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 декабря 2016, 18:42

      Амкар молодцы, а Оренбург немного жаль

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