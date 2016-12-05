«Амкар» и «Оренбург» сыграют белыми мячами

На пермском стадионе «Звезда» состоялось предматчевое совещание, в котором приняли участие официальные лица поединка между «Амкаром» и «Оренбургом». Игра состоится в понедельник, 5 декабря, в 14:00 по московскому времени. Организаторы выразили уверенность в том, что игра, несмотря на холодную погоду, состоится в срок. Поскольку осадков не ожидается, футболисты будут играть белыми мячами.

«Амкар» организовал бесплатный вход на стадион. Болельщиков будут угощать также бесплатным чаем, а в перерыве матча состоятся праздничные мероприятия, посвященные 15-летию российской Премьер-лиги.